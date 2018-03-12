Стало известно, где похоронят Олега Табакова

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народного артиста СССР Олега Табакова, скончавшегося в понедельник после тяжелой болезни, похоронят на Новодевичьем кладбище.

"Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А. П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище", — написал Собянин в Twitter.

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни, сообщала пресс-служба Московского художественного театра.

Рядом с Табаковым в последние дни жизни находились члены его семьи.

Олег Табаков провел последние несколько месяцев в больнице, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.