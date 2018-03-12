Ноябрев: Табаков был большим жизнелюбом, жившим "со смаком"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни.

В последние годы жизни Олег Табаков совмещал художественное руководство в Московском художественном театре имени Чехова и Театре под руководством О. Табакова. Также он руководил кафедрой мастерства актера в Школе-студии МХТ.

Известный украинский режиссер, продюсер, телеведущий Илья Ноябрев рассказал РИА Новости Украина, что Табаков был "настоящим раблезианцем".

"И, конечно, необыкновенно талантливым. Жаль, печаль. Но это жизнь", – отметил режиссер.

Он сообщил, что брал у Табакова интервью еще в 2001 или 2002 году, когда тот приезжал на гастроли с "Табакеркой".

"Тогда время было немного другое, он очень гордился тем, что у него украинские корни по линии бабушки. И даже неплохо, с говором, но, в принципе, даже неплохо, изъяснялся по-украински. Мы с ним даже разыгрывали в эфире сценку из "За двомя зайцями". Он импровизировал, мы нашли ему партнершу, и он сцену Голохвастова и Прони Прокоповны даже импровизировал", – вспомнил Ноябрев.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова

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По словам продюсера, Табаков всегда ему очень нравился – и как актер, и как руководитель театра.

"В этом смысле он был мудрым человеком. Школа была! Школа ефремовская, "Современника". И он был легендарным человеком в том смысле, что у человека на роду написано заниматься своим делом, он никогда ему не изменял, никогда его не "колбасило", он не пытался заниматься чем-то другим… Он же очень молодым человеком попал, они его "Лёсиком" называли, он был с большим портфелем и практически директором театра. Он мне был очень симпатичен. Он был не таких размеров, но по натуре – Гаргантюа (из произведения Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" – Ред.). Любил выпить, поесть, все со смаком. Жизнелюб. Кроме того, что он действительно очень талантливый человек", – рассказал Илья Ноябрев.

Напомним, Табакова госпитализировали 27 ноября 2017 года в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы Москвы. Медики диагностировали у него сепсис – заражение крови возбудителями инфекции. Позднее состояние Табакова резко ухудшилось: он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным.

В 2015 году Министерство культуры Украины включило Табакова в "черный список" деятелей искусства, которые создают угрозу безопасности Украине.

"Не знаю, чего они хотели достичь… Называется, мужик на барина два месяца сердился, а барин этого не замечал", – так Табаков отреагировал на решение украинского Минкульта.