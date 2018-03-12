Быстряков: Табаков был вечным мальчиком

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни.

В последние годы жизни артист совмещал художественное руководство в Московском художественном театре имени Чехова и Театре под руководством О. Табакова. Также он руководил кафедрой мастерства актера в Школе-студии МХТ.

Известный композитор, заслуженный артист Украинской ССР Владимир Быстряков рассказал РИА Новости Украина, что Табаков для него был "вечным мальчиком".

"Он для меня никогда не старел. Сколько я его видел в передачах, в фильмах, какие бы он роли не играл, он всегда был ребенок. Его сложно представить стариком. Даже если он играл человека старшего возраста, все равно через него проскакивал такой бесенок. Когда он женился на Зудиной, а у них – колоссальная разница в возрасте, все сказали "ах!". Для меня это не было "ах", потому что если человек – ребенок в душе, такой же Джигарханян, наш Давид Черкасский – это люди вне возраста. У них всегда острый ум, очень живой юмор. Возраст человека можно определить по его юмору. Потому что юмор стареет раньше даже, чем стареет человек. Он был очень устроумный", – сообщил Быстряков.

Он вспомнил случай: Табаков с Джигарханяном приехали в Киев с гастролями, и композитор пригласил их к себе. А играть должны были спектакль "Ужин".

"А я сказал: "Армен, я приготовлю вечером ужин, чтобы мы посидели, а у вас такая кулинарный спектакль". На что Армен мне сказал: "Володечка, ты не беспокойся, мы будем только делать вид!", – процитировал Быстряков.

Также он вспоминает, что Табаков рассказывал массу интересного.

РИА Новости | Перейти в фотобанк С. Медведева на юбилейном вечере Олега Табакова

"У меня выходила передача, она называлась "Без пиджака". Это когда включалась камера, выставлялась на общий план и о ней забывали. И весь этот треп потом, конечно, отсматривался, фильтровался, чтобы не было каких-то неприличных слов. И у меня этот материал остался. … Табаков рассказывал о себе. Что было примечательно, что он много иронизировал о себе. Рассказал случай, когда он ехал с будущей молодой женой и решил взять противников детей в аптеке (презервативов). Зашел в аптеку, давно не заходил туда, его встретила аптекарь – старая женщина, которая его обожала. "Что сегодня вам – от сердечка или от давления?" А Он говорит: "Нет, дайте мне (показал пальчиком) – вот этих самых". Она вдруг вспыхнула до корней волос и сказала: "А вот этого я от вас не ожидала!" Кинула ему эти презервативы, даже не стала забирать у него деньги и ушла – с таким оскорбленным видом в подсобку", – пересказал Быстряков.

Смотрите также: Прощай, Маэстро! Кадры из жизни Олега Табакова

Табаков много рассказывал о своих поездках в Америку, добавляет композитор.

"Он был человек очень коммуникабельный, контактный. Помню, когда у нас на него обозлились и занесли во всевозможные черные списки, когда он сказал, что украинцы – ленивая нация… Но тут единственное в чем с ним можно не согласиться, потому что посмотреть на того же Яценюка, который миллиард себе заработал невероятным трудом за последние несколько лет, о какой ленивости может идти речь? С утра до вечера, наверное, человек пахал, чтобы заработать миллион долларов. Так что вечная память Табакова и Царство Небесное. Думаю, что он не будет там скучать и не даст там никому скучать", – говорит Быстряков.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Сбор труппы и начало нового сезона в театре под руководством Олега Табакова

Олег Табаков, подчеркнул композитор, это человек, который принадлежит не только российской, но и мировой культуре.

"И лучшие его роли, в фильмах того же Михалкова, это уже навсегда. Табаков – forever! (навсегда – Ред.)", – уверен Владимир Быстряков.

Напомним, Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы Москвы. Медики диагностировали у него сепсис – заражение крови возбудителями инфекции. Позднее состояние Табакова резко ухудшилось: он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным.

В 2015 году Министерство культуры Украины включило Табакова в "черный список" деятелей искусства, которые создают угрозу безопасности Украине.

"Не знаю, чего они хотели достичь… Называется, мужик на барина два месяца сердился, а барин этого не замечал", – так Табаков отреагировал на решение украинского Минкульта.