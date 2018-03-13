наверх
13.03.201820:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Культура

    Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

    (обновлено: )10110
    Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил РИА Новости, что Олега Табакова похоронят рядом с Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и Ильей Глазуновым.
    Табаков на репитиции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Олега Табакова похоронят рядом с народными артистами СССР Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым и народным художником СССР Ильей Глазуновым, подтвердил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк во вторник.

    Читайте также: Олег Табаков: смерть лицедея

    "Да, правда", — сказал Немерюк в ответ на вопрос, действительно ли Табакова похоронят рядом с Зельдиным, Броневым и Глазуновым.

    Читайте также: Быстряков: Табаков был вечным мальчиком

    Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище 15 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Ягун
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом