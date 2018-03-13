Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Олега Табакова похоронят рядом с народными артистами СССР Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым и народным художником СССР Ильей Глазуновым, подтвердил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк во вторник.

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"Да, правда", — сказал Немерюк в ответ на вопрос, действительно ли Табакова похоронят рядом с Зельдиным, Броневым и Глазуновым.

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Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище 15 марта.