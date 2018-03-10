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    Джеймс Кэмерон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Леонардо Ди Каприо на премии Оскар-2016
    Кэмерон рассказал, зачем убил героя Ди Каприо в "Титанике"
    13:00 27.11.2017
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    Знаменитый режиссер лично тестировал в воде дверь, на которой должна была спастись героиня Кейт Уинслет, однако судьбу героев решил сценарий.
    Звезда первого "Терминатора" сыграет в франшизе фильма
    15:52 20.09.2017
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    По информации американских СМИ, режиссер Джеймс Кэмерон намерен сломать стереотипы и показать 60-летнюю женщину, убивающую плохих парней.
    Кадры из фильма Терминатор-4
    Кэмерон анонсировал новую трилогию о Терминаторе
    14:14 26.07.2017
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    Американский режиссер заявил в интервью одному из интернет-изданий, что в настоящее время он ведет переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе.
    Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: Триумф Кэмерона в ЕС, власти США против Apple, смерть Умберто Эко
    13:54 20.02.2016
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    В центре внимания мировых СМИ – реформы ЕС ради сохранения Великобритании в своем составе, попытки властей США получить информацию от Apple, смерть философа, писателя Умберто Эко и смерть писательницы Харпер Ли.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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