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    Бри Ларсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
    Ди Каприо и Бри Ларсон получили премии BAFTA за лучшие роли
    23:56 14.02.2016
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    Премию за женскую роль второго плана за работу в фильме "Стив Джобс" получила Кейт Уинслет. В номинации "Лучший фильм" по версии Британской академии кино- и телеискусства победила приключенческая драма "Выживший".
    Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
    Бри Ларсон и Леонардо Ди Каприо удостоены наград гильдии киноактеров
    05:10 31.01.2016
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    За звание лучшей актрисы также боролись Кейт Бланшетт ("Кэрол"), Хелен Миррен ("Женщина в золотом"), Сирша Ронан ("Бруклин") и Сара Сильверман за роль Лэйни в фильме "Я вернулся, улыбаясь".
    Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
    Леонардо Ди Каприо и Бри Ларсон удостоены награды кинокритиков США Critics' Choice
    07:18 18.01.2016
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    Актеры удостоены премии за роли в фильмах "Выживший" и "Комната". На звание лучшей актрисы кинокритики также выдвигали Кэйт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс, Шарлотту Ремплинг, Сиршу Ронан и Шарлиз Терон.
    Актриса Кейт Бланшет. Архивное фото
    Бри Ларсон и Кэйт Бланшетт номинированы на "Оскар" за лучшую женскую роль
    16:22 14.01.2016
    155"Оскар-2016". Победители
    Также в список номинанток включены Дженнифер Лоуренс, Шарлотта Ремплинг и Сирша Ронан. У Кейт Бланшетт уже две статуэтки "Оскар", у Лоуренс - одна.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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