Журналисты, освещающие события в Украине, постоянно находятся в опасности. По меньшей мере, шесть журналистов погибли в течение двух с половиной лет после начала "гибридной" войны, пишет The Daily Beast.
Актер театра и кино, народный артист России Андрей Александрович Миронов родился вечером 7 марта 1941 года в Москве в семье известных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, родители записали дату рождения сына на 8 марта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Актер театра и кино, народный артист России Андрей Александрович Миронов родился вечером 7 марта 1941 года в Москве в семье известных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, родители записали дату рождения сына на 8 марта.