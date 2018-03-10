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    Андрей Миронов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Андрей Миронов
    Яркий и неповторимый. 77 лет со дня рождения Андрея Миронова 
    10:44 07.03.2018
    670
    В среду, 7 марта, исполняется 77 лет со дня рождения известного актера Андрея Миронова. За свою недолгую жизнь он оставил яркий след в истории советского кинематографа и театра.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    The Daily Beast: в Украине журналистов превратили в мишени
    17:47 13.08.2016
    864Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Журналисты, освещающие события в Украине, постоянно находятся в опасности. По меньшей мере, шесть журналистов погибли в течение двух с половиной лет после начала "гибридной" войны, пишет The Daily Beast.
    А.Миронов в роли Фигаро
    Андрей Миронов - 75 лет со дня рождения 
    09:07 08.03.2016
    518
    Актер театра и кино, народный артист России Андрей Александрович Миронов родился вечером 7 марта 1941 года в Москве в семье известных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, родители записали дату рождения сына на 8 марта.
    Андрей Миронов. Архивное фото
    Семьдесят пять лет назад родился актер театра и кино Андрей Миронов
    01:13 08.03.2016
    566
    В 1980 году Андрей Миронов был удостоен звания Народный артист РСФС и награжден медалью "За трудовую доблесть". В 1987 году Миронов был признан лучшим актером по опросу журнала "Советский экран".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Андрей Миронов
    Яркий и неповторимый. 77 лет со дня рождения Андрея Миронова 
    10:44 07.03.2018
    670
    В среду, 7 марта, исполняется 77 лет со дня рождения известного актера Андрея Миронова. За свою недолгую жизнь он оставил яркий след в истории советского кинематографа и театра.
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