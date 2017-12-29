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    Культура

    В США скончалась знаменитая актриса, снимавшаяся в комических сериалах

    (обновлено: )152
    Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", Она снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй". Также она регулярно выступала в качестве певицы в водевилях, вела собственное шоу на радио.
    Актриса Роуз Мари
    @RoseMarie4Real

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В США в возрасте 94 лет скончалась актриса Роуз Мари, которая снялась во многих сериалах и трижды была номинирована на "Эмми", говорится в официальном аккаунте актрисы в Twitter.

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    "С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем", — говорится в сообщении.

    ​Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", Она снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй".

    Также она регулярно выступала в качестве певицы в водевилях, вела собственное шоу на радио, появилась во многих кинофильмах студии Paramount.

    В 2001 году актриса удостоилась звезды на Голливудской "Аллее славы".

    Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни на 87-м году жизни.

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