В США скончалась знаменитая актриса, снимавшаяся в комических сериалах

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В США в возрасте 94 лет скончалась актриса Роуз Мари, которая снялась во многих сериалах и трижды была номинирована на "Эмми", говорится в официальном аккаунте актрисы в Twitter.

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"С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем", — говорится в сообщении.

​Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", Она снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй".

Также она регулярно выступала в качестве певицы в водевилях, вела собственное шоу на радио, появилась во многих кинофильмах студии Paramount.

В 2001 году актриса удостоилась звезды на Голливудской "Аллее славы".

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни на 87-м году жизни.