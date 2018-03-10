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    Барбра Стрейзанд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Американская актриса и эстрадная певица Барбра (Барбара Джоан) Стрейзанд
    Барбара Стрейзанд клонировала любимую собаку - СМИ
    08:49 28.02.2018
    168
    Как рассказала Стрейзанд в интервью, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.
    Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд
    Актриса Барбра Стрейзанд отмечает в понедельник 75-летие
    03:04 24.04.2017
    401
    Стрейзанд является лауреатом таких престижных премий, как "Оскар" (1969, 1977 - две), "Золотой глобус" (1969, 1970, 1971, 1975, 1977 (три), 1978, 1984, 2000), "Эмми" (1965, 1995 (две), 2001) и других.
    Барбра Стрейзанд
    Барбра Стрейзанд заявила, что набирает вес из-за Трампа
    15:45 06.03.2017
    157
    Как написала известная голливудская актриса, президент США вынуждает ее набирать вес своими заявлениями. Таким образом знаменитость прокомментировала высказывания Трампа о прослушке телефонов экс-главой США Обамой.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама вручил президентскую медаль свободы Спилбергу и Стрейзанд
    03:21 25.11.2015
    72
    Наградой также были отмечены спортсмены - бейсболисты Уилли Мейс и Йоги Берра. Берра скончался в сентябре в возрасте 90 лет, поэтому медаль была присуждена спортсмену посмертно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Американская актриса и эстрадная певица Барбра (Барбара Джоан) Стрейзанд
    Барбара Стрейзанд клонировала любимую собаку - СМИ
    08:49 28.02.2018
    168
    Как рассказала Стрейзанд в интервью, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.
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