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    "Джона Сноу" выставили из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош

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    Актера Кита Харингтона, исполняющего одну из главных ролей в популярном телесериале, выставили из бара в Нью-Йорке, куда звезда явилась в нетрезвом состоянии.
    Канал QC News на Youtube

    По информации портала TMZ, инцидент произошел в пятницу вечером в нью-йоркском баре Barfly. Сообщается, что Харингтон, изъявивший желание сыграть партию в бильярд, стучал кулаками по бильярдному столу и хватал кии других игроков, задевая при этом лица присутствующих.

    По словам очевидцев, актера попросили покинуть бар, а когда он через некоторое время вернулся в заведение, его оттуда вывели с применением физической силы.

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    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

    Харингтон играет в телесериале Джона Сноу – внебрачного сына одного из вестеросских правителей, — который служит разведчиком Ночного дозора, защищающего человечество от нашествия потусторонних сил.

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