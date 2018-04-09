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    В Москве в возрасте 47 лет умерла известная театральная актриса

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    По информации московского театра "Школа современной пьесы", в Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России.
    Актеры Николай Голубев, Анжелика Волчкова, Екатерина Директоренко и Иван Мамонов (слева направо). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Умерла ведущая актриса московского театра "Школа современной пьесы" Анжелика Волчкова, ей было 47 лет, сообщается на сайте театра.

    Альберт Филозов и Любовь Полищук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Альберт Филозов. В кино, на сцене и в жизни

    "В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", — говорится в сообщении.

    Прощание с актрисой пройдет 10 апреля в театре "Школа современной пьесы". Она будет похоронена у себя на родине в городе Пенза по решению родственников.

    Добавляется, что 11 апреля на сцене театра сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю, в котором Волчкова сыграла свою последнюю роль.

    "Мы посвятили этот спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере", — информирует театр.

    Анжелика Волчкова — заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Герасимова, мастерская М. М. Хуциева и И. Л. Райхельгауза. С 1995 года является актрисой театра "Школа современной пьесы" в Москве.

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