наверх
27.03.201815:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умерла звезда фильма "Скромное обаяние буржуазии" - СМИ

    (обновлено: )86
    По информации французских СМИ, известная актриса Стефан Одран скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
    Французская актриса Стефан Одран
    @Bontemps78

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Французская актриса Стефан Одран скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщают французские СМИ со ссылкой на близких актрисы.

    Прощание с актером Олегом Табаковым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как в Москве прощались с Олегом Табаковым

    Одран (настоящее имя Коллет Дашевиль) родилась 8 ноября 1932 года в Версале. Ее карьера началась в 50-е годы, пик популярности пришелся на 70-е годы.

    Актриса сыграла в нескольких десятках французских фильмов, в том числе картинах режиссера Клода Шаброля "Мясник" (1970), "Неверная жена" (1962), "Кровавая свадьбе" (1973), а также в оскароносных "Скромное обаяние буржуазии" (1972), "Пир Бабетты" (1987) и других.

    Ранее сообщалось, что знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался на 83-м году жизни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Президент Петр Порошенко
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Андрей Золотарев
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?