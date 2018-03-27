Умерла звезда фильма "Скромное обаяние буржуазии" - СМИ

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Французская актриса Стефан Одран скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщают французские СМИ со ссылкой на близких актрисы.

Одран (настоящее имя Коллет Дашевиль) родилась 8 ноября 1932 года в Версале. Ее карьера началась в 50-е годы, пик популярности пришелся на 70-е годы.

Актриса сыграла в нескольких десятках французских фильмов, в том числе картинах режиссера Клода Шаброля "Мясник" (1970), "Неверная жена" (1962), "Кровавая свадьбе" (1973), а также в оскароносных "Скромное обаяние буржуазии" (1972), "Пир Бабетты" (1987) и других.

Ранее сообщалось, что знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался на 83-м году жизни.