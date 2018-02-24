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    Культура

    Умерла известная британская актриса

    (обновлено: )408
    Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир в 1964 году. Она известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в фильме "Ноттинг-Хилл", где она сыграла вместе с Джулией Робертс.
    Эмма Чемберс
    Irish Mirror

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Британская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на агента артистки Джона Гранта.

    "С прискорбием сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, известной актрисы Эммы Чэмберс. За прошедшие годы Эмма создала целую галерею характеров и проделала огромную работу. Многим она принесла смех и радость, и ее будет очень не хватать", — сказал он.

    Коллега Чэмберс по фильму "Ноттинг-Хилл" Хью Грант выразил соболезнования в своем Twitter. "Эмма была невероятным, очень хорошим человеком и, конечно же, замечательной актрисой. Очень печальные новости", — написал Грант.

    Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир в 1964 году. Она известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в фильме "Ноттинг-Хилл", где она сыграла вместе с Джулией Робертс.

    Напомним, ранее умер известный американский актер 59-летний Рег Э. Кэти.

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