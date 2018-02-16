Актриса предложила отказаться от платьев с вырезом на Берлинале-2018

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Перед началом Берлинского кинофестиваля артистка Анна Брюггеманн выступила с призывом к участницам кинофорума отказаться обуви на высоком каблуке и узких платьев с глубокими вырезами.

"От женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках, чтобы порадовать наблюдателей, которые будут оценивать их. Пришло время нам показать новый образ своевольной и нетипичной женщины", — цитирует The Telegraph слова Брюггеманн.

Она пообещала появиться на красной дорожке и приходить на показы "в юбке, кроссовках и водолазке". Также артистка запустила онлайн-петицию с хештэгом #nobodysdoll ("не ваша кукла").

Уже есть реакция дирекции Берлинале. Директор кинофестиваля Дитер Косслик подчеркнул, что никакого дресс-кода для женщин на мероприятии не предусмотрено. Косслик попросил посетительниц "приходить в том, в чем им наиболее удобно" и пообещал, что на фестиваль пустят и женщин в ботинках, и мужчин на каблуках.

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Напомним, что Берлинале официально открылся 15 февраля. Несмотря на холодную погоду, звезды прошлись в вечерних платьях по красной дорожке под бой барабанов и крики фанатов. Фестиваль открылся анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак".