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    Культура

    Актриса предложила отказаться от платьев с вырезом на Берлинале-2018

    (обновлено: )113
    Артистка Анна Брюггеманн заявила, что "от женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках". Она намерена явиться в кроссовках и водолазке.
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Перед началом Берлинского кинофестиваля артистка Анна Брюггеманн выступила с призывом к участницам кинофорума отказаться обуви на высоком каблуке и узких платьев с глубокими вырезами.

    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    В ожидании "Золотого медведя". Кадры с открытия кинофестиваля "Берлинале"

    "От женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках, чтобы порадовать наблюдателей, которые будут оценивать их. Пришло время нам показать новый образ своевольной и нетипичной женщины", — цитирует The Telegraph слова Брюггеманн.

    Она пообещала появиться на красной дорожке и приходить на показы "в юбке, кроссовках и водолазке". Также артистка запустила онлайн-петицию с хештэгом #nobodysdoll ("не ваша кукла").

    Уже есть реакция дирекции Берлинале. Директор кинофестиваля Дитер Косслик подчеркнул, что никакого дресс-кода для женщин на мероприятии не предусмотрено. Косслик попросил посетительниц "приходить в том, в чем им наиболее удобно" и пообещал, что на фестиваль пустят и женщин в ботинках, и мужчин на каблуках.

    Читайте также: Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале). Справка

    Напомним, что Берлинале официально открылся 15 февраля. Несмотря на холодную погоду, звезды прошлись в вечерних платьях по красной дорожке под бой барабанов и крики фанатов. Фестиваль открылся анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак".

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