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    Культура

    Актриса раскрыла подробности о концовке "Игры престолов"

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    Актриса опровергла слухи о возможных нескольких вариантах концовки саги, которые якобы создатели планировали из-за возможной атаки киберпреступников.
    Звезда Игры престолов Мэйси Уильямс
    кадр из сериала / syfy

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Британская актриса Мэйси Уильямс, известная ролью Арьи Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, что концовка саги будет только одна.

    В эфире шоу Jimmy Kimmel Live! она опровергла слухи о возможных нескольких ее вариантах, которые якобы создатели планировали из-за возможной атаки киберпреступников.

    По ее словам, она уже прочитала полностью сценарий восьмого сезона сериала. Она также дала его почитать своей матери. 

    "Я лежала в постели, когда читала сценарий. И первой моей мыслью было: "Это невероятное испытание. Как это снять. Это будет очень сложно". После этого я отправила сценарий своей маме, хотя руководители проекта сказали никому не давать", — призналась Уильямс.

    Как сообщалось ранее, в Киевском университете им. Бориса Гринченко появится курс на основе сериала "Игра престолов" и цикле книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

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