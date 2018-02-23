Актриса раскрыла подробности о концовке "Игры престолов"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Британская актриса Мэйси Уильямс, известная ролью Арьи Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, что концовка саги будет только одна.

В эфире шоу Jimmy Kimmel Live! она опровергла слухи о возможных нескольких ее вариантах, которые якобы создатели планировали из-за возможной атаки киберпреступников.

По ее словам, она уже прочитала полностью сценарий восьмого сезона сериала. Она также дала его почитать своей матери.

"Я лежала в постели, когда читала сценарий. И первой моей мыслью было: "Это невероятное испытание. Как это снять. Это будет очень сложно". После этого я отправила сценарий своей маме, хотя руководители проекта сказали никому не давать", — призналась Уильямс.

Как сообщалось ранее, в Киевском университете им. Бориса Гринченко появится курс на основе сериала "Игра престолов" и цикле книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.