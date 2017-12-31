Легенда Голливуда отмечает 80-летие в воскресенье

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Актер, режиссер и композитор Энтони Хопкинс отмечает в воскресенье 80-летие.

Британский и американский актер, режиссер и композитор Энтони Хопкинс, полное имя Филип Энтони Хопкинс (Philip Anthony Hopkins), родился 31 декабря 1937 года в Мэргеме, пригороде Порт-Толбота в Уэльсе (Великобритания) в семье пекарей.

С шести лет обучался игре на фортепиано и любил импровизировать, сочиняя собственную музыку.

После окончания частной школы в Коубридже Хопкинс играл в любительском театре и получил стипендию и место в Театрально-музыкальном колледже в Кардиффе, где он учился с 1955 по 1957 год.

В 1958-1960 годах проходил службу в армии в должности штабного клерка в одном из подразделений Королевской артиллерии в Булфорде.

В 1961-1963 годах продолжил актерское образование в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

В 1965 году Хопкинс поступил в Королевский национальный театр, куда был приглашен известным английским актером и режиссером Лоуренсом Оливье, возглавлявшим в то время театр.

В 1975 году Хопкинс получил приз нью-йоркских критиков как лучший актер за роль психиатра Дайзерта в пьесе Питера Шеффера "Эквус".

Первый успех в кино пришел к Хопкинсу с картиной "Лев зимой" (The Lion in Winter, 1968), где актеру досталась роль молодого Ричарда Львиное Сердце. Его партнерами по площадке стали Питер О'Тул, Кэтрин Хепберн и Тимоти Далтон.

В 1970-е годы актер играл, в основном, роли второго плана преимущественно в военных фильмах и детективах.

На телевидении в 1973 году он был признан "актером года" за исполнение роли Пьера Безухова в телесериале "Война и мир" (War and Peace, 1972-1973) по роману Льва Толстого. В этом же году актер впервые сыграл главную роль в американском мини-телесериале QBVII.

Мировое признание принесла артисту роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят" (Silence of the Lambs, 1990), за которую он был удостоен премии "Оскар".

Среди популярных фильмов с участием Хопкинса – драма "Человек-слон" (Elephant Man, 1980), приключенческая драма "На грани" (The Edge, 1997), фэнтези "Знакомьтесь, Джо Блэк" (Meet Joe Black, 1998), спортивная драма "Самый быстрый Indian" (World's Fastest Indian, 2005).

Он сыграл главные роли в картинах последних лет "Хичкок" (Hitchcock, 2012), "Экстрасенсы" (Solace, 2014), "Ной" (Noah, 2014), "Идем со мной" (Blackway, 2015), "Хуже, чем ложь" (Misconduct, 2015), "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight, 2017), сериале "Западный мир" (Westworld, 2016).

Как режиссер Хопкинс дебютировал в 1996 году с фильмом "Август" (August) – экранизацией пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня". К этой картине он сам написал музыку и сыграл в ней главную роль. В 2007 году он снял фильм "Капкан времени" (Slipstream), где также сыграл главную роль.

Он продюсировал "Бобби" (Bobby, 2006), "Экстрасенсы" (Solace, 2014), и "Идем со мной" (Blackway, 2015).

Хопкинс известен и как композитор. В июле 2011 года в Кардиффе (Великобритания) состоялся концерт Хопкинса с Бирмингемским симфоническим оркестром, где были представлены его сочинения и партитуры известных фильмов, включая "Молчание ягнят", "Август" и "Вихрь".

Впоследствии запись концерта легла в основу его первого альбома Anthony Hopkins: Composer.

Творчество актера было отмечено многими кинематографическими наградами. Он лауреат премий "Оскар" (1992), BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008), "Золотой глобус" (2006) и других. В 1987 году Хопкинс получил звание командора ордена Британской империи, а в 1993 году – рыцарский титул.

В 2003 году Энтони Хопкинс открыл свою звезду на Голливудской аллее славы.

В 2015 году он был удостоен премии Станиславского в номинации "За вклад в развитие театрального искусства".

Энтони Хопкинс женат третьим браком. Первой его супругой была актриса Петронелла Баркер, второй – Дженнифер Линтон. Третья жена Хопкинса – Стелла Арройяве. От первого брака у актера есть дочь – певица и музыкант Эбигэйл Хопкинс.