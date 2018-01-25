Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста - СМИ

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса и модель 50-летняя Памела Андерсон готовится снова выйти замуж за защитника футбольного клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами.

Как сообщает портал TMZ, избранник модели моложе своей подружки на 18 лет.

Как отмечается, Памела уже давно перебралась из Лос-Анджелеса в Марсель, к своему бойфренду.

Известно, что они познакомились на Гран-при Формулы — 1 в Монако в мае прошлого года, и с тех пор неразлучны.

tmz.com Памела Андерсон и Адиль Рами

Пара живет в роскошном доме и у них есть собака — золотистый ретривер Зузу. В прошлом месяце, как утверждают источники, Андерсон уже купила обручальные кольца в ювелирном магазине Chrome Hearts.

У Памелы уже есть двое взрослых сыновей, а Адиль является отцом двух близнецов, которые живут с бывшей женой футболиста.

Напомним, ранее Памела Андерсон подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России.