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    Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста - СМИ

    (обновлено: )67110
    Пара живет в роскошном доме и у них есть собака - золотистый ретривер Зузу. В прошлом месяце, как утверждают источники, Андерсон уже купила обручальные кольца в ювелирном магазине Chrome Hearts.
    Памела Андерсон и Адиль Рами
    tmz.com

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса и модель 50-летняя Памела Андерсон готовится снова выйти замуж за защитника футбольного клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами.

    Как сообщает портал TMZ, избранник модели моложе своей подружки на 18 лет. 

    Как отмечается, Памела уже давно перебралась из Лос-Анджелеса в Марсель, к своему бойфренду.

    Известно, что они познакомились на Гран-при Формулы — 1 в Монако в мае прошлого года, и с тех пор неразлучны.

    tmz.com
    Памела Андерсон и Адиль Рами

    Пара живет в роскошном доме и у них есть собака — золотистый ретривер Зузу. В прошлом месяце, как утверждают источники, Андерсон уже купила обручальные кольца в ювелирном магазине Chrome Hearts.

    У Памелы уже есть двое взрослых сыновей, а Адиль является отцом двух близнецов, которые живут с бывшей женой футболиста.

    Напомним, ранее Памела Андерсон подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России.

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