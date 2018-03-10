4240

Эшли Грэм стала настоящим секс-символом для всех девушек, которые имеют лишний вес. Каждой своей фотосессией она доказывает, что большие формы — это не минус, а изюминка любого человека. Главное достойно преподносить свое тело и верить в его неотразимость.