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    модели

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Джиджи Хадид
    Девчонка из Лос-Анджелеса, перевернувшая мир моды 
    06:30 10.03.2018
    246
    Джелена Нура (Джиджи - "домашнее" имя девушки) начала свою карьеру ребенком. В два года она снялась для рекламной компании Baby Guess, заключив контракт с дизайнером Полом Марчиано. Все устроила, мама - Иоланда Хадид, в прошлом - успешная модель.
    Эмили Ратаковски на церемонии Оскар
    Лучше без платья. Ратаковски разделась после "Оскара"
    12:15 05.03.2018
    4743Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    В последнее время модель демонстрирует откровенные фото, отмечая при этом, что много занимается, чтобы ее тело было идеальным. Количество ее поклонников в сети давно перевалило за 16,6 млн.
    Модель Анна де Паула
    Супермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США 
    10:58 02.03.2018
    4494
    21-летняя Анна де Паула из Бразилии - восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated.
    Джена Ямамото
    Горячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария 
    11:58 01.03.2018
    13311
    25-летняя модель японско-гавайско-пуэрториканского происхождения Джена Ямамото известна под ником GipsyOne. Ее популярность в интернете давно превзошла успех многих звезд телевидения и кино.
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    Киевская Ким Кардашьян Алена Омнович
    Киевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян 
    18:08 28.02.2018
    47698
    23-летнюю киевлянку Елена Омович называют украинской Ким Кардашьян. Красавица привлекла внимание более одного миллиона подписчиков в Instagram.
    Жгучая латиноамериканская телеведущая погоды с изумительными ногами
    Жгучая латиноамериканская телеведущая погоды с изумительными ногами 
    06:22 26.02.2018
    4459
    В Аргентине 24-летнюю телезвезду канала TyC Sports Соло Перез признали самой сексуальной ведущей прогноза погоды. Ее передачи настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.
    Супермодель Ратаковски разделась для фотосессии в модном глянце
    Супермодель Ратаковски разместила в сети сногсшибательные фото
    12:01 22.02.2018
    2379
    Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала журналу о темных сторонах модельного бизнеса и проблемах сексуального насилия. Количество поклонников звезды в Instagram превышает 16.5 млн. пользователей.
    Кейт Аптон
    Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках 
    11:10 20.02.2018
    3378
    Актриса и супермодель Кейт Аптон разместила в Instagram серию фотографий, на которых примерила сразу несколько купальников, среди которых как сдельные модели, так и дерзкие бикини.
    Модель Вита Сидоркина
    Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини 
    06:22 18.02.2018
    35563
    Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.
    Знойная южанка Кара Дель Торо
    Знойная американка из Техаса может воспламенить что угодно 
    11:01 16.02.2018
    3552
    Знойная блондинка Кара дель Торо родом из Техаса. Юг США известен горячим климатом и не менее горячими девушками. Мисс дель Торо не исключение – она не надевает нижнее белье на красную дорожку и пленяет мужчин одним только взглядом.
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала 
    12:05 15.02.2018
    2223
    Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года.
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Юная модель превзошла легендарную маму в откровенной фотосессии 
    15:32 14.02.2018
    5146
    Модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai.
    Юлия Ярошенко
    Огненная бестия из Украины, обожающая сниматься в жанре ню 
    06:12 11.02.2018
    4674
    Украинская модель Юлия Ярошенко любимица всех именитых фотографов, снимающих в жанре ню. Стройная изящная фигура, рыжие вьющиеся локоны и масса веснушек — визитная карточка Юлии. Благодаря им даже на черно-белых фотографиях ее можно легко узнать.
    Ева Андресса
    Милая красавица из Бразилии с идеальными формами 
    12:17 07.02.2018
    6163
    Бразильянка Ева Андресса Виейра Насименто с 17 лет занимается бодибилдингом. В юности в ее родном городе Куритаба девушку считали худой и совершенно несуразной.
    Меган Фокс в рекламе нижнего белья
    Звезда "Трансформеров" показала, насколько может быть обольстительна 
    11:55 31.01.2018
    2004
    Главный секс-символ эпохи "Трансформеров" Меган Фокс появляется в интернете в последнее время достаточно редко. Однако недавно Фокс выпустила совместную коллекцию с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood и сама же снялась в фотосессии.
    Эта итальянка западет в душу с первого взгляда
    Эта итальянка западет в душу с первого взгляда 
    06:30 28.01.2018
    7744
    Есть мнение, что дети от родителей, представляющих различные культуры, континенты и расы, своей красотой намного превосходят все принятые каноны. Прекрасная Марианджела Бонанни бесповоротно подтверждает эту мысль.
    В Instagram набирает популярность новый женский флешмоб за свободу груди от бюстгальтеров
    Мужчины в восхищении. В интернете объявили войну бюстгальтерам 
    11:13 24.01.2018
    4411
    В Instagram приобрел огромную популярность новый модный флешмоб за свободу груди от бюстгальтеров. Соблазнительные фото публикуются с хэштегом #NoBraClub (Клуб без бюстгальтеров).
    Самая дорогая бикини-модель Кендис Свейнпол
    Умопомрачительная бикини-модель возглавила рейтинг самых дорогих манекенщиц 
    17:19 18.01.2018
    2557
    Британский бренд нижнего белья опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников в Instagram. Лидером стала 29-летняя манекенщица Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов.
    46-летняя мама и 22-летняя дочь – самые сексуальные автомобилистки
    Не угадаете. Мама и дочь, самые сексуальные автомобилистки Австралии 
    10:39 18.01.2018
    2133
    В Австралии 46-летняя мама и 22-летняя дочь Натали и Джазмин Уорделл, которые не пропускают ни одного автомобильного события, стали звездами соцсетей.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Киевская Ким Кардашьян Алена Омнович
    Киевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян 
    18:08 28.02.2018
    47698
    23-летнюю киевлянку Елена Омович называют украинской Ким Кардашьян. Красавица привлекла внимание более одного миллиона подписчиков в Instagram.
    Модель Вита Сидоркина
    Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини 
    06:22 18.02.2018
    35563
    Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.
    Джена Ямамото
    Горячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария 
    11:58 01.03.2018
    13311
    25-летняя модель японско-гавайско-пуэрториканского происхождения Джена Ямамото известна под ником GipsyOne. Ее популярность в интернете давно превзошла успех многих звезд телевидения и кино.
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Юная модель превзошла легендарную маму в откровенной фотосессии 
    15:32 14.02.2018
    5146
    Модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai.
    Эмили Ратаковски на церемонии Оскар
    Лучше без платья. Ратаковски разделась после "Оскара"
    12:15 05.03.2018
    4743
    В последнее время модель демонстрирует откровенные фото, отмечая при этом, что много занимается, чтобы ее тело было идеальным. Количество ее поклонников в сети давно перевалило за 16,6 млн.
    Юлия Ярошенко
    Огненная бестия из Украины, обожающая сниматься в жанре ню 
    06:12 11.02.2018
    4674
    Украинская модель Юлия Ярошенко любимица всех именитых фотографов, снимающих в жанре ню. Стройная изящная фигура, рыжие вьющиеся локоны и масса веснушек — визитная карточка Юлии. Благодаря им даже на черно-белых фотографиях ее можно легко узнать.
    Модель Анна де Паула
    Супермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США 
    10:58 02.03.2018
    4494
    21-летняя Анна де Паула из Бразилии - восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated.
    Жгучая латиноамериканская телеведущая погоды с изумительными ногами
    Жгучая латиноамериканская телеведущая погоды с изумительными ногами 
    06:22 26.02.2018
    4459
    В Аргентине 24-летнюю телезвезду канала TyC Sports Соло Перез признали самой сексуальной ведущей прогноза погоды. Ее передачи настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.
    Знойная южанка Кара Дель Торо
    Знойная американка из Техаса может воспламенить что угодно 
    11:01 16.02.2018
    3552
    Знойная блондинка Кара дель Торо родом из Техаса. Юг США известен горячим климатом и не менее горячими девушками. Мисс дель Торо не исключение – она не надевает нижнее белье на красную дорожку и пленяет мужчин одним только взглядом.
    Кейт Аптон
    Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках 
    11:10 20.02.2018
    3378
    Актриса и супермодель Кейт Аптон разместила в Instagram серию фотографий, на которых примерила сразу несколько купальников, среди которых как сдельные модели, так и дерзкие бикини.
    Супермодель Ратаковски разделась для фотосессии в модном глянце
    Супермодель Ратаковски разместила в сети сногсшибательные фото
    12:01 22.02.2018
    2379
    Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала журналу о темных сторонах модельного бизнеса и проблемах сексуального насилия. Количество поклонников звезды в Instagram превышает 16.5 млн. пользователей.
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала 
    12:05 15.02.2018
    2223
    Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года.
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    Джиджи Хадид
    Девчонка из Лос-Анджелеса, перевернувшая мир моды 
    06:30 10.03.2018
    246
    Джелена Нура (Джиджи - "домашнее" имя девушки) начала свою карьеру ребенком. В два года она снялась для рекламной компании Baby Guess, заключив контракт с дизайнером Полом Марчиано. Все устроила, мама - Иоланда Хадид, в прошлом - успешная модель.
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