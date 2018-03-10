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    Сергей Иванов (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Сергей Иванов
    Тотальных перестановок во власти РФ не произошло - экс-глава АП России
    01:14 18.10.2016
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    По словам Сергея Иванова, покинувшего в августе пост главы администрации президента России, "ничего тотального" во власти в РФ не произошло, однако произошли "определенные замены".
    Сергей Иванов. Архивное фото
    Путин освободил Иванова от должности руководителя АП
    12:59 12.08.2016
    1929Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Соответствующий указ президент Российской Федерации подписал в пятницу. Сергей Иванов назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    Глава администрации Путина считает возможным обмен Савченко
    19:38 25.03.2016
    2313Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как заявил Сергей Иванов возможность обмена Надежды Савченко на кого-либо из лиц, находящихся в заключении в Украине, не надо увязывать с минскими соглашениями.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    Глава Администрации Путина назвал главу СБУ "дегенератом"
    15:10 22.03.2016
    1795Стрельба в немецком кинотеатре
    По словам Иванова, "придурок" верно характеризует начальника СБУ Украины, который предположил о том, что к теракту в Брюсселе причастна Россия или есть российский след.
    Пресс-конференция Памелы Андерсон в Москве
    Памела Андерсон в Кремле 
    05:21 08.12.2015
    571
    По словам актрисы, выловленные Исландией киты транспортируются через воды, которые фактически являются российскими, а позиция РФ состоит в том, что это международные территориальные воды.
    Визит Памелы Андерсон в Кремль. Видео
    Визит Памелы Андерсон в Кремль 
    14:58 07.12.2015
    882
    Глава администрации президента РФ Сергей Иванов встретился в понедельник в Кремле с американской актрисой и членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон. О чем говорили политик и актриса, смотрите в видео.
    Глава Администрации Кремля Сергей Иванов об использовании российских войск зарубежом
    Глава администрации Кремля об использовании войск РФ за рубежом 
    11:41 30.09.2015
    302Сирия: военное противостояние.
    Сергей Иванов прокомментировал согласие Совета федерации РФ на использование вооруженных сил за пределами страны. Он заявил, что президент Сирии Башар Асад обратился к России за помощью.
    ВС РФ. Архивное фото
    Иванов: при действиях ВС РФ за рубежом речь идет только о ВВС
    11:13 30.09.2015
    370Сирия: военное противостояние.
    Президент Владимир Путин внес верхнюю палату парламента вопрос о согласии на использование ВС РФ за рубежом. Совфед соответствующее разрешение выдал.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    Иванов: использование российских ВС в наземных операциях исключено
    10:56 30.09.2015
    115Сирия: военное противостояние.
    Президент Владимир Путин внес верхнюю палату парламента вопрос о согласии на использование ВС РФ за рубежом. Совфед соответствующее разрешение выдал.
    Выставка вооружений
    Совет Федерации России дал согласие на использование армии РФ зарубежом
    10:49 30.09.2015
    140Сирия: военное противостояние.
    Глава Администрации президента России Сергей Иванов сообщил, что получено согласие от верхней палаты российского парламента на использование Вооруженных сил РФ зарубежом.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    В РФ сказали, когда состоится встреча лидеров "нормандского формата"
    08:48 04.09.2015
    473"Нормандский формат" и Донбасс.
    Глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится, когда все стороны будут готовы и изъявят желание.
    Режиссер Олег Сенцов (в центре) и Александр Кольченко
    В Кремле не комментируют приговор режиссеру Сенцову, осужденному в РФ
    17:56 25.08.2015
    178
    Глава администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов сообщил, что в России десятки тысяч приговоров в день, это вопрос суда и правосудия - отдельной ветви власти.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    Кремль: укрепление отношений США и РФ невозможно до перемирия в Украине
    17:16 21.06.2015
    568Переговоры по Донбассу
    "Наивно думать об укреплении отношений до того, как украинский кризис будет разрешен", - отметил глава администрации президента РФ. По словам Иванова, США осознают тот факт, что ситуация в Украине выходит из-под контроля.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    США и РФ договорились координировать действия по Украине - Кремль
    16:55 20.06.2015
    1198Переговоры по Донбассу
    По словам главы администрации президента РФ Сергея Иванова, "нормандский формат" сейчас настолько хрупкий, что дополнить его Соединенными Штатами Америки было бы рискованно.
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    Западные СМИ хотят заставить россиян разочароваться во власти - Иванов
    05:45 23.05.2015
    287
    По словам руководителя администрации президента России Сергея Иванова, в некоторых статьях западных СМИ утверждается, что президент России Владимир Путин и его окружение якобы до предела коррумпированы и скрывают свои огромные состояния.
    Александр Иванов, старший сын руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова
    Погиб сын главы администрации Кремля Сергея Иванова
    13:41 05.11.2014
    1508
    Старший сын руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова 38-летний Александр занимал пост зампреда Внешэкономбанка.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    России нужно прагматично строить отношения с политсилами Украины – эксперт
    15:07 26.10.2014
    263Выборы в парламент 2014
    Явка на внеочередных парламентских выборах может составить около 60%. Такие данные опубликовал Институт украинской политики. В социологической группе "Рейтинг" считают, что ожидаемая явка избирателей с течением предвыборной кампании упала, и сейчас составляет 55%.
    Российский флаг. Архивное фото
    Кремль: РФ уже проспонсировала Киев на сотни миллиардов долларов
    22:16 23.10.2014
    273Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам Сергея Иванова, Россия хочет, чтобы Украина вошла в цивилизованное русло и чтобы это было "государство, которое может само себя содержать для начала".
    Андрей Макаревич
    Кремль не причастен к отмене концертов артистов, поддерживающих Украину - Иванов
    07:38 15.10.2014
    153
    Глава АП России Сергей Иванов отметил, что, к примеру, невозможно людей заставить не пойти на концерт Пола Маккартни, или "Роллинг Стоунз", или "Пинк Флойд".
    Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
    РФ может стать гарантом перемирия между Киевом и Донбассом - Иванов
    06:06 15.10.2014
    156
    Если между Киевом и Донбассом будут достигнуты окончательные договоренности о перемирии, Москва может стать гарантом в этом процессе, заявил глава АП РФ Сергей Иванов.
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