Глава администрации президента РФ Сергей Иванов встретился в понедельник в Кремле с американской актрисой и членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон. О чем говорили политик и актриса, смотрите в видео.
Глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится, когда все стороны будут готовы и изъявят желание.
"Наивно думать об укреплении отношений до того, как украинский кризис будет разрешен", - отметил глава администрации президента РФ. По словам Иванова, США осознают тот факт, что ситуация в Украине выходит из-под контроля.
По словам руководителя администрации президента России Сергея Иванова, в некоторых статьях западных СМИ утверждается, что президент России Владимир Путин и его окружение якобы до предела коррумпированы и скрывают свои огромные состояния.
Явка на внеочередных парламентских выборах может составить около 60%. Такие данные опубликовал Институт украинской политики. В социологической группе "Рейтинг" считают, что ожидаемая явка избирателей с течением предвыборной кампании упала, и сейчас составляет 55%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".