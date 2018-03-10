наверх
10.03.201816:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Россияне (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Украинские пограничники
    С начала марта в Украину не пустили более 20 тысяч граждан РФ
    15:11 16.05.2014
    13Отношения Украины и России
    Украинские пограничники с начала марта отказали во въезде в страну более чем 20-ти тысячам граждан России, сообщил на пресс-конференции в пятницу начальник пресс-службы государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов.
    Российский флаг
    Консульство в Харькове не подтвердило сообщения о задержании россиян
    12:38 24.04.2014
    5Отношения Украины и России
    Российские дипломаты не получали информации о задержанных гражданах России в восточных регионах Украины, сообщили в консульстве РФ в Харькове.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров: Вооруженные силы РФ ответят на угрозу в отношении ее граждан
    13:52 23.04.2014
    2439
    Вооруженные силы России должны быть полностью готовы действовать в случае угрозы интересам граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Российский паспорт
    ОБСЕ: запрет на въезд россиян в Украину допустим при необходимости
    06:32 18.04.2014
    12Отношения Украины и России
    Решение о запрете части россиян въезжать в Украину не противоречит принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает директор Бюро по демократическим институтам и правам человека организации Янез Ленарчич.
    МИД РФ
    Моcква требует от Киева разъяснений ограничения на въезд для россиян
    18:17 17.04.2014
    13Отношения Украины и России
    Моcква требует от Киева официальных разъяснений по поводу новых ограничений на въезд для россиян и не исключает применения ответных меры, заявили в МИД России.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Белоруссия не получала уведомлений о запрете въезда в Украину россиян
    17:41 17.04.2014
    25Запрет на въезд в Украину гражданам РФ
    Белорусские авиа- и железнодорожные компании пока не получали уведомлений от украинских властей о том, что россиянам запрещен въезд в Украину.
    Вячеслав Никонов
    Депутат Думы: запрет во въезде в Украину - "тяжелый психоз"
    17:32 17.04.2014
    24Отношения Украины и России
    Председатель комитета Госдумы по образованию, политолог, специалист-международник Вячеслав Никонов считает запрет на въезд в Украину мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет признаками глубокого и тяжелого психоза у представителей власти.
    Вагон РЖД, архивное фото
    РЖД пока не получали уведомлений о запрете въезда в Украину россиян
    17:01 17.04.2014
    18Отношения Украины и России
    Госпогранслужба Украины ранее в четверг заявила, что гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину на всех видах транспорта.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ сообщила о задержании нескольких россиян
    13:23 17.04.2014
    2Спецоперация на востоке Украины
    Служба безопасности Украины сообщила, что задержала более 10 граждан России, утверждает, что они занимались "подрывной деятельностью".
    СПЧ: защита прав россиян в Украине далека от совершенства
    17:47 16.04.2014
    14Отношения Украины и России
    По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Брода, в СПЧ до сих пор не появилось внятного объективного заключения о ситуации с правами россиян за рубежом, в частности, в Украине и странах Балтии.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Лавров: Москва будет отстаивать интересы российских диаспор в Украине
    16:28 14.04.2014
    3Отношения Украины и России
    "Будем и впредь делать все от нас зависящее для последовательного отстаивания интересов российских диаспор и в Украине, и в других государствах", - заявил Лавров.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    Россияне будут рады мигрантам из Украины, считает эксперт
    17:08 09.04.2014
    98Отношения Украины и России
    Жителей России обрадует, если плохо говорящих на русском языке и низкоквалифицированных мигрантов из Азии заменят выходцы из Украины, считает директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.
    Люди
    Опрос: около 60% россиян никогда не покидали границ бывшего СССР
    12:09 09.04.2014
    7
    При этом 28% опрошенных заявили, что у них есть загранпаспорт. По данным Федеральной миграционной службы, загранпаспорта сегодня есть у 10-15% россиян.
    Российские паспорта
    Украина с 7 апреля вводит для россиян лимит на пребывание в стране
    13:11 04.04.2014
    21Отношения Украины и России
    Госпогранслужба Украины начнет проверку выполнения гражданами РФ требований по срокам пребывания в стране с 7 апреля.
    Панорама Киева из парка Владимирская горка.
    Украина планирует ввести для россиян лимит на пребывание в стране
    17:43 01.04.2014
    6Отношения Украины и России
    "Учитывая, что российская сторона начала применять к нашим гражданам такую формулу, такая формула будет введена и относительно граждан Российской Федерации – 90 на 180 дней", - сказал Сыбига.
    Конституция Украины
    Лавров: реформа конституции Украины без учета прав русских провалится
    13:15 30.03.2014
    12Политический кризис в Украине
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что если власти в Киеве будут и в дальнейшем игнорировать интересы русскоязычных регионов, то конституционная реформа в стране провалится.
    Флаг США
    Еще 20 россиян вошли в расширенный санкционный список США
    17:32 20.03.2014
    0Санкции в отношении России_2014
    Еще 20 человек - российские чиновники, бизнесмены и парламентарии - вошли в расширенный санкционный список США, список был опубликован на официальном сайте министерства финансов США.
    Наркотики
    СМИ: пятеро россиян и двое украинцев задержаны в Гонконге с героином
    08:53 17.03.2014
    9
    Полиция Гонконга задержала пятерых граждан России и двоих граждан Украины за попытку провоза около 32 килограммов героина, стоимостью более 3 миллионов долларов, пишет в понедельник местная газета Standard.
    Граница Украины с Россией
    Пограничники Украины закрыли россиянам въезд и выезд из Приднестровья
    16:24 15.03.2014
    37
    "Через границу не пропускают всех мужчин с российскими паспортами", - сказал офицер российского миротворческого контингента, дислоцированного в Приднестровье.
    Пограничники на участке украинской границы
    Пограничники Донецкой области задержали на границе двух россиян
    14:42 14.03.2014
    26Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Пограничники Донецкой области задержали участника боевых действий в Чечене и журналиста, которые незаконно пересекли украинскую государственную границу.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги