Украинские пограничники с начала марта отказали во въезде в страну более чем 20-ти тысячам граждан России, сообщил на пресс-конференции в пятницу начальник пресс-службы государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов.
Решение о запрете части россиян въезжать в Украину не противоречит принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает директор Бюро по демократическим институтам и правам человека организации Янез Ленарчич.
Председатель комитета Госдумы по образованию, политолог, специалист-международник Вячеслав Никонов считает запрет на въезд в Украину мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет признаками глубокого и тяжелого психоза у представителей власти.
По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Брода, в СПЧ до сих пор не появилось внятного объективного заключения о ситуации с правами россиян за рубежом, в частности, в Украине и странах Балтии.
Полиция Гонконга задержала пятерых граждан России и двоих граждан Украины за попытку провоза около 32 килограммов героина, стоимостью более 3 миллионов долларов, пишет в понедельник местная газета Standard.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".