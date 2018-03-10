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    Боевики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Выставка оружия и документации, изъятых у боевиков на Востоке
    ФОТОЛЕНТА. Выставка оружия, захваченного у ополченцев на Востоке 
    14:00 14.07.2014
    1019АТО на Юго-Востоке.
    В музее Великой Отечественной войны в Киеве 11 июля открылась выставка оружия, захваченного у ополченцев на востоке Украины.
    Боевик
    Серия нападений боевиков в Нигерии унесла жизни 35 мирных жителей
    17:53 29.05.2014
    10
    Боевики группировки "Боко Харам" совершили серию нападений на деревни в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив 35 мирных жителей, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
    Боевик
    Боевики в Сирии похитили 11 участников миссии ОЗХО - СМИ
    14:35 27.05.2014
    8Вооруженный конфликт в Сирии.
    Боевики в Сирии похитили 11 участников миссии ОЗХО, направленной в страну для выяснения обстоятельств возможного применения химоружия в апреле этого года.
    Ситуация в Пакистане
    Не менее 80 боевиков ликвидированы на северо-западе Пакистана - СМИ
    08:16 21.05.2014
    3
    Не менее 80 боевиков были ликвидированы в результате спецоперации пакистанских военных в регионе Северный Вазиристан на северо-западе страны, сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
    Египетский полицейский
    Боевики расстреляли троих полицейских близ университета в Каире
    09:59 20.05.2014
    7
    Боевики убили троих полицейских и ранили еще девятерых неподалеку от каирского университета Аль-Азхар. Боевики открыли огонь по стражам порядка, проезжая мимо них на машине.
    Боевик
    Ликвидирован командир ячейки "Аль-Каиды" в Йемене - СМИ
    16:42 18.05.2014
    7
    Солдаты йеменской регулярной армии в ходе перестрелки с боевиками в одной из провинций страны ликвидировали командира местной ячейки "Аль-Каиды" вместе с четырьмя его помощниками, сообщает в воскресенье агентство Рейтер.
    Боевики
    Боевики напали на офис губернатора в Мали, 30 человек похищены - СМИ
    15:07 18.05.2014
    9
    Порядка 30 малийских чиновников похищены, 23 военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в городе Кидаль на севере страны, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на губернатора провинции.
    Боевик
    Боевики напали на лагерь китайских рабочих в Камеруне, есть жертвы
    13:57 17.05.2014
    11
    Как минимум один человек погиб и еще десять пропали без вести в результате вооруженного нападения на лагерь китайских рабочих на северо-востоке Камеруна.
    СБУ Служба Безопасности Украины
    СБУ заявила о задержании боевиков, направлявшихся из Одессы на Донбасс
    10:25 16.05.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    СБУ заявляет, что пресекла деятельность преступной группы, члены которой готовили для отправки в восточные регионы страны группы наемников для участия в вооруженном противостоянии с силами правопорядка.
    Задержание
    Во Франции задержали вернувшихся из Сирии джихадистов - СМИ
    11:39 13.05.2014
    19Вооруженный конфликт в Сирии.
    Французские полицейские арестовали утром во вторник в Страсбурге шестерых подозреваемых в участии в военных операциях на стороне боевиков в Сирии, передает портал 20minutes.fr со ссылкой на главу МВД Франции Бернара Казнева.
    Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
    Беспилотник уничтожил в Йемене 6 боевиков "Аль-Каиды"
    10:49 12.05.2014
    12
    Беспилотный летательный аппарат в понедельник ликвидировал в провинции Маариб на востоке Йемена шестерых боевиков местной ячейки "Аль-Каиды", сообщает местный новостной интернет-портал Eremnews.
    Радикалы из Правого сектора. Архивное фото
    Ополченец: в Славянск заброшены несколько групп "Правого сектора"
    19:54 05.05.2014
    18Восстановление Славянска
    В Славянске действуют несколько групп боевиков "Правого сектора", сообщил РИА Новости представитель самообороны города.
    Боевик
    Боевики "Аль-Каиды" убили 15 солдат на юге Йемена - СМИ
    20:59 29.04.2014
    13
    По меньшей мере 15 йеменских военнослужащих и 12 боевиков погибли в ходе столкновений в провинции Шабва на юге страны, сообщают йеменские СМИ.
    Боец
    Боевики сорвали голосование в парламенте по кандидатуре премьера Ливии
    20:11 29.04.2014
    5
    Боевики сорвали голосование по кандидатуре нового премьер-министра Ливии, устроив стрельбу прямо в здании Национального конгресса, где проходило заседание, сообщил спутниковый телеканал Скай Ньюз Арабия.
    Радикалы из Правого сектора. Архивное фото
    "Правый сектор" пытается просочиться в Славянск - командир ополчения
    16:05 25.04.2014
    7Восстановление Славянска
    Боевики "Правого сектора" пытаются просочиться в Славянск, минуя посты ополчения, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" командир отрядов самообороны, "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев.
    Радикалы из Правого сектора. Архивное фото
    Генсек ОДКБ: боевики "Правого сектора" воевали против России в Чечне
    13:00 24.04.2014
    107Отношения Украины и России
    Некоторые члены радикального украинского движения "Правый сектор" воевали против российских войск в Чечне, напомнил в четверг генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
    Ситуация в Пакистане. Архивное фото
    В результате авиаудара в Пакистане ликвидированы 23 боевика
    09:22 24.04.2014
    10
    Армия Пакистана провела антитеррористическую операцию на севере страны, по меньшей мере 23 боевика погибли, сообщает в четверг местная газета DAWN со ссылкой на военных.
    Ситуация в Славянске
    Ополченцы: убийство под Славянском может быть диверсией радикалов
    12:47 23.04.2014
    18Спецоперация на востоке Украины
    Заместитель лидера народного ополчения Донбасса Мирослав Руденко не исключает, что убийство двух человек под Славянском - диверсия праворадикальных боевиков.
    Ситуация в Мали. Архивное фото
    Боевики в Мали сообщили о гибели французского заложника
    07:52 23.04.2014
    11
    Боевики одной из малийских ячеек террористической организации "Аль-Каида" в странах исламского Магриба" заявили о гибели гражданина Франции Жилберту Родригеса Леала.
    Ситуация в Пакистане. Архивное фото
    Боевики напали на полицейских в Пакистане, погибли шесть человек
    09:37 22.04.2014
    2
    Боевики напали на полицейских в городе Пешавар в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли шесть человек, еще 13 получили ранения.
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