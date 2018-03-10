Боевики группировки "Боко Харам" совершили серию нападений на деревни в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив 35 мирных жителей, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Не менее 80 боевиков были ликвидированы в результате спецоперации пакистанских военных в регионе Северный Вазиристан на северо-западе страны, сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Солдаты йеменской регулярной армии в ходе перестрелки с боевиками в одной из провинций страны ликвидировали командира местной ячейки "Аль-Каиды" вместе с четырьмя его помощниками, сообщает в воскресенье агентство Рейтер.
Порядка 30 малийских чиновников похищены, 23 военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в городе Кидаль на севере страны, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на губернатора провинции.
СБУ заявляет, что пресекла деятельность преступной группы, члены которой готовили для отправки в восточные регионы страны группы наемников для участия в вооруженном противостоянии с силами правопорядка.
Французские полицейские арестовали утром во вторник в Страсбурге шестерых подозреваемых в участии в военных операциях на стороне боевиков в Сирии, передает портал 20minutes.fr со ссылкой на главу МВД Франции Бернара Казнева.
Боевики сорвали голосование по кандидатуре нового премьер-министра Ливии, устроив стрельбу прямо в здании Национального конгресса, где проходило заседание, сообщил спутниковый телеканал Скай Ньюз Арабия.
Боевики "Правого сектора" пытаются просочиться в Славянск, минуя посты ополчения, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" командир отрядов самообороны, "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".