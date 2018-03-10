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    Олег Сенцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 122
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    Ирина Геращенко
    Геращенко раскритиковала заявления о возможном обмене Сенцова и Сущенко
    23:39 16.02.2018
    460
    Первый вице-спикер ВР заявила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и, по сути, является дезинформацией".
    Режиссер Олег Сенцов
    "Загремел в ШИЗО". Осужденный в РФ Сенцов попал в изолятор на Ямале
    20:57 13.11.2017
    348
    По сведениям правозащитника, в колонию к Олегу Сенцову в понедельник ездил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий его интересы. Юрист пока не комментирует подробности содержания своего клиента на Ямале.
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    21:59 30.04.2017
    86
    Согласно информации, Мэрил Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.
    Режиссер Олег Сенцов
    Сенцов получил премию американского ПЕН-центра
    09:18 26.04.2017
    54
    Как сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, 27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    В Кремле прокомментировали речь Сокурова об арестах и Сенцове
    02:58 31.03.2017
    472
    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответ в отношении украинского режиссера Олега Сенцова "Путин дал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета".
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Минюст: РФ повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко
    09:18 06.02.2017
    291
    Как заявил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, Украина будет "добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации".
    Режиссер Олег Сенцов
    Писатели РФ просят Путина помиловать Сенцова
    21:57 24.12.2016
    302
    Согласно информации, к Олегу Сенцову просят применить норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин увязал амнистию Сенцова и Сущенко со сменой позиции Киева к РФ
    13:23 23.12.2016
    510Задержание украинских журналистов в РФ
    В ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос об освобождении Сенцова и Сущенко президент РФ сказал, что режиссеры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие - производством спектаклей и фильмов.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    Сенцов написал в российской колонии пять сценариев - адвокат
    18:32 15.12.2016
    58
    Дмитрий Динзе сообщил, что начальник колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов, - адекватный, а ситуация в колонии - нормальная. При этом он добавил, что письма приходят нерегулярно.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин: Сенцов осужден не за творчество, а за терроризм
    16:09 02.12.2016
    974
    По словам Владимира Путина, для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова нужно, чтобы "созрели" соответствующие условия. Президент РФ пояснил, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно.
    Алексей Чирний. Архивное фото
    РФ не получала запрос о передаче Киеву осужденного по "делу Сенцова"
    02:53 28.10.2016
    48
    Как отметили в минюсте РФ, при поступлении соответствующее обращение будет рассмотрено в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных 1983 года и Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
    Министерство юстиции Украины
    РФ должна обеспечить доступ украинского консула к Сенцову - Минюст
    18:58 22.10.2016
    261
    Как заявил Петухов, необходим постоянный доступ украинского консула и представителей Красного Креста к Сенцову для контроля за его состоянием здоровья и обеспечения личной безопасности.
    Режиссер Олег Сенцов
    Сенцова перевели в штрафной изолятор - сестра заключенного
    15:58 22.10.2016
    226
    О том, что осужденного в Российской Федерации Олега Сенцова перевели в штрафной изолятор, сообщила сестра заключенного Наталья Каплан на своей странице в Facebook.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко. Архивное фото
    Петренко требует новых санкций против РФ из-за Сенцова и Кольченко
    05:48 22.10.2016
    319Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам министра юстиции Павла Петренко, "возвращение ребят в Украину - это обязательное условие дальнейшего диалога". Минюст намерен инициировать расширение персональных санкций против причастных к этому российских чиновников.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    МИД требует от РФ освободить Сенцова и Кольченко, вернув их в Киев
    21:54 21.10.2016
    178
    Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российской стороны о невозможности передачи Киеву Олега Сенцова и Александра Кольченко, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
    Александр Кольченко во время оглашения приговора
    Минюст: РФ отказалась передать Украине осужденного Кольченко
    19:13 21.10.2016
    461
    Заместитель министра юстиции Сергей Петухов опубликовал ответ Минюста РФ на запрос о выдаче Кольченко, в котором сообщается, что в связи с тем, что Кольченко является российским гражданином, его передача в Украину невозможна.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    Передача Сенцова в Украину невозможна из-за гражданства - Минюст РФ
    12:14 21.10.2016
    3115
    Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов опубликовал ответ министерства юстиции России, в котором уточняется, что Олег Сенцов получил российское гражданство.
    Режиссер Олег Сенцов
    РФ отказала Украине в передаче Сенцова - Минюст
    11:15 21.10.2016
    530
    Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил в социальной сети, что Россия отказала Украине в передаче Олега Сенцова, который был приговорен в РФ к 20 годам колонии.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко пообещал идти до конца для освобождения Сенцова
    17:10 10.09.2016
    427
    В поздравлении работников кинематографа с днем украинского кино, опубликованном в субботу пресс-службой украинского президента, сказано, что Украина не остановится в борьбе за освобождение Олега Сенцова.
    Режиссер Олег Сенцов
    Сенцов ответил на заявления Савченко
    17:47 22.08.2016
    5541Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ, написал в письме, что в тюрьме украинские заключенные ограничены в действиях, поэтому мало что могут сделать для Украины, но они могут "держаться".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ирина Геращенко
    Геращенко раскритиковала заявления о возможном обмене Сенцова и Сущенко
    23:39 16.02.2018
    460
    Первый вице-спикер ВР заявила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и, по сути, является дезинформацией".
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