По сведениям правозащитника, в колонию к Олегу Сенцову в понедельник ездил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий его интересы. Юрист пока не комментирует подробности содержания своего клиента на Ямале.
В ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос об освобождении Сенцова и Сущенко президент РФ сказал, что режиссеры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие - производством спектаклей и фильмов.
По словам Владимира Путина, для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова нужно, чтобы "созрели" соответствующие условия. Президент РФ пояснил, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно.
По словам министра юстиции Павла Петренко, "возвращение ребят в Украину - это обязательное условие дальнейшего диалога". Минюст намерен инициировать расширение персональных санкций против причастных к этому российских чиновников.
Заместитель министра юстиции Сергей Петухов опубликовал ответ Минюста РФ на запрос о выдаче Кольченко, в котором сообщается, что в связи с тем, что Кольченко является российским гражданином, его передача в Украину невозможна.
В поздравлении работников кинематографа с днем украинского кино, опубликованном в субботу пресс-службой украинского президента, сказано, что Украина не остановится в борьбе за освобождение Олега Сенцова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".