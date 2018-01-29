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    Культура

    Украинка на обложке Playboy Италия попала в список фавориток журнала 2017 года

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    На официальном сайте итальянского Playboy продолжается голосование за лучшую обложку журнала в 2017 году. Среди претендентов - мартовский выпуск, который украсила украинка Валерия Радкевич.
    Модель Валерия Радкевич
    Facebook Valeriya Radkevich

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украинка Валерия Радкевич появилась на обложке выпуска Playboy Италия в марте 2017 года. Теперь эта обложка может стать лучшей в стране.

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    На официальном сайте итальянского Playboy продолжается голосование за лучшую обложку журнала в 2017 году. Среди претендентов — мартовский выпуск, который украсила украинка Валерия Радкевич. Она стала одной из фавориток голосования.

    Facebook Valeriya Radkevich
    Украинка на обложке Playboy Италия

    Ранее сообщалось, что певица Даша Астафьева вместе с братом Евгением и друзьями покинула заснеженный Киев отправилась отдыхать на солнечный на Бали. На отдыхе певица без стеснения делится фото в сексуальном бикини и ультра коротком платье.

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