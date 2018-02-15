Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала

Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года.

Херрингтон выросла в Комптоне, штат Калифорния. По рассказам Даниэль, ее детство было беззаботным, а родители выбрали для дочери хорошее место учебы.

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"После школы я ходила к бабушке, потому что папа и мама работали. Мы с ребятами плавали, катались на велосипедах, прыгали на батуте, ездили на скутерах… Я пошла учиться в частную школу, что уберегло меня от плохих компаний," — сказала модель.

Херрингтон призналась, что чувствует себя сексуальной, когда использует духи. После теплого душа обязательно наносит на тело лосьон и берет в руки любимый аромат. Природные данные, например вьющиеся волосы, диктуют ей ритуалы ухода.

В 2017 году она появилась на страницах издания вместе с тремя другими новыми лицами, а теперь попала на обложку.

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Прошлый год стал еще и дебютом девушки на подиуме Недели моды в Нью-Йорке — модель приняла участие в фэшн-шоу Philipp Plein вместе с Ириной Шейк и Адрианой Лимой.

"Я одержима Future и Ники Минаж, которые выступали, но самый запоминающийся момент произошел за кулисами шоу, где я встретилась с Адрианой Лимой. Она еще красивее в реальной жизни", — поделились воспоминаниями Даниэль.