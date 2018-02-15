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    Фотоленты

    Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала

    (обновлено: )54602
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    instagram.com/danielle_herrington_

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    Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года.

    Ева Андресса
    instagram.com/eva_andressa
    Милая красавица из Бразилии с идеальными формами

    Херрингтон выросла в Комптоне, штат Калифорния. По рассказам Даниэль, ее детство было беззаботным, а родители выбрали для дочери хорошее место учебы.

    Смотрите также: Юная модель превзошла легендарную маму в откровенной фотосессии

    "После школы я ходила к бабушке, потому что папа и мама работали. Мы с ребятами плавали, катались на велосипедах, прыгали на батуте, ездили на скутерах… Я пошла учиться в частную школу, что уберегло меня от плохих компаний," — сказала модель.

    Херрингтон призналась, что чувствует себя сексуальной, когда использует духи. После теплого душа обязательно наносит на тело лосьон и берет в руки любимый аромат. Природные данные, например вьющиеся волосы, диктуют ей ритуалы ухода.

    В 2017 году она появилась на страницах издания вместе с тремя другими новыми лицами, а теперь попала на обложку.

    Смотрите также: Красавица из Днепра похвасталась пышными формами

    Прошлый год стал еще и дебютом девушки на подиуме Недели моды в Нью-Йорке — модель приняла участие в фэшн-шоу Philipp Plein вместе с Ириной Шейк и Адрианой Лимой.

    "Я одержима Future и Ники Минаж, которые выступали, но самый запоминающийся момент произошел за кулисами шоу, где я встретилась с Адрианой Лимой. Она еще красивее в реальной жизни", — поделились воспоминаниями Даниэль.

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