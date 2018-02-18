Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини

Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.

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Ранее в этой роли были Бейонсе в 2007 году и Тайра Бэнкс в 1996 и 1997 годах. После фотосессии Сидоркиной редактор Sports Illustrated Swimsuit заявила, что издание призвано показать женщину не только как модель в купальнике, а как интересную личность.

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