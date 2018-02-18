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    Фотоленты

    Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини

    (обновлено: )1798111
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit
    Модель Вита Сидоркина
    Модель Вита Сидоркина
    swimsuit

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    Модель Вита Сидоркина

    Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.

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    Ранее в этой роли были Бейонсе в 2007 году и Тайра Бэнкс в 1996 и 1997 годах. После фотосессии Сидоркиной редактор Sports Illustrated Swimsuit заявила, что издание призвано показать женщину не только как модель в купальнике, а как интересную личность.

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