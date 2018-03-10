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    Эмми

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Логотип премии International Emmy
    Британский триумф. Названы лауреаты премии International Emmy
    06:51 21.11.2017
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    Награду за лучшую мужскую роль получил британский актер Кеннет Чарльз Брана за роль детектива в британском сериале "Валландер". В номинации "Лучшая женская роль" также победила представительница Британии - Анна Фрил.
    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект
    Фотоитоги 18 сентября: бунт ветеранов АТО в Запорожье, "Октоберфест" в Мюнхене, "Эмми" в США 
    17:31 18.09.2017
    463
    В понедельник, 18 сентября, в Запорожье ветераны АТО перекрыли проспект Соборный, требуя соблюдать их законные права на бесплатный проезд.
    Президент США Дональд Трамп
    Главные мировые темы: кличка от Трампа, лауреаты "Эмми"
    13:33 18.09.2017
    115Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Мировые СМИ пишут о ситуации вокруг Корейского полуострова, обсуждают награды Академии телевизионных искусств и наук США, а также сообщают подробности о подозреваемых в Лондоне.
    Актер Кевин Спейси
    "Карточный домик" принес Кевину Спейси 10-ю номинацию на "Эмми"
    19:36 13.07.2017
    145
    Конкуренцию Кевину Спейси в категории "лучшая мужская роль в драматическом сериале" составят Энтони Хопкинс, Боб Оденкёрк, Мэтью Риз, Лив Шрайбер, Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья.
    Каскадерша в платье и на каблуках сделала кульбит на церемонии Эмми. Видео
    Каскадерша в платье и на каблуках взорвала сеть кульбитом на "Эмми" 
    04:26 22.09.2016
    18626
    Профессиональная каскадерша Джесси Графф поделилась видео с церемонии награждения "Эмми", где она делает кульбит на красной дорожке. Трюк она сделала в длинном красном платье и босоножках на шпильках.
    Аманда Аббингтон
    Звезду "Шерлока" обокрали во время вручения "Эмми"
    14:41 19.09.2016
    115
    Cпециальный выпуск "Шерлока" под названием "Безобразная невеста" был признан лучшим телефильмом. Вместе с коллегами по сериалу Аббингтон, которая играет в "Шерлоке" супругу доктора Уотсона Мэри Морстен, поднялась на сцену.
    Открытие первых Европейских игр в Баку
    Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" удостоена премии Emmy
    20:58 03.05.2016
    168
    Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" завоевала премию Emmy в двух номинациях - режиссер света и лучший звук Sound mix, , сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.
    Церемония награждения Эмми
    Церемония награждения "Эмми-2015": номинанты и победители 
    11:24 21.09.2015
    1037
    Впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис, известная своей ролью в сериале "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away With Murder).
    Виола Дэвис на церемонии вручения Эмми
    Вручение телевизионной премии "Эмми": победители и триумфаторы 
    10:08 21.09.2015
    260
    Церемония вручения 67-й американской телевизионной премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе; абсолютным лидером по числу наград стал телеканал HBO. Подробнее о номинантах и победителях смотрите в фоторепортаже.
    Питер Динклэйдж на вручении Эмми
    В Лос-Анджелесе вручили премию "Эмми": сериал "Игра престолов" стал триумфатором
    09:07 21.09.2015
    498
    Актер сериала "Безумцы" (Mad Men) Джон Хэмм, семь лет покидавший церемонию с пустыми руками, в этом году получил статуэтку, а впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис.
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    "Игра престолов" лидирует по количеству номинаций на премию "Эмми"
    21:13 16.07.2015
    332
    Сериал канала HBO выдвигается на награду пятый год подряд. В этом году ему предстоит побороться за приз в такой престижной категории как "лучший драматический сериал".
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    Актеры "Игры престолов" подписали контракты на съемки в седьмом сезоне
    03:03 31.10.2014
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    При производстве сериала действует многоуровневая система оплаты труда, при которой наивысшее вознаграждение получают актеры категории "А".
    Emmy Award
    В Нью-Йорке назовут лауреатов Emmy в неамериканском новостном эфире
    08:32 30.09.2014
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    Премия вручается ежегодно в двух номинациях: текущие события и новости. Награждение победителей пройдет во вторник вечером в знаменитом нью-йоркском Линкольн-центре.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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