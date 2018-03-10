Награду за лучшую мужскую роль получил британский актер Кеннет Чарльз Брана за роль детектива в британском сериале "Валландер". В номинации "Лучшая женская роль" также победила представительница Британии - Анна Фрил.
Cпециальный выпуск "Шерлока" под названием "Безобразная невеста" был признан лучшим телефильмом. Вместе с коллегами по сериалу Аббингтон, которая играет в "Шерлоке" супругу доктора Уотсона Мэри Морстен, поднялась на сцену.
Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" завоевала премию Emmy в двух номинациях - режиссер света и лучший звук Sound mix, , сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.
Впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис, известная своей ролью в сериале "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away With Murder).
Церемония вручения 67-й американской телевизионной премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе; абсолютным лидером по числу наград стал телеканал HBO. Подробнее о номинантах и победителях смотрите в фоторепортаже.
Актер сериала "Безумцы" (Mad Men) Джон Хэмм, семь лет покидавший церемонию с пустыми руками, в этом году получил статуэтку, а впервые статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом телесериале" взяла чернокожая актриса Виола Дэвис.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".