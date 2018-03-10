Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике усилены меры безопасности. Полицейские оснащены дополнительными видеокамерами, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.
В Мюнхене стартовал традиционный немецкий праздник пива Октоберфест. Фестиваль проходит уже в 183 раз. Ровно в полдень была открыта первая бочка пива. Первую кружку, по традиции, получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.
Шествие пивоваров, открытие пивного шатра Schottenhammel, бургомистр, откупоривающий первую пивную бочку - традиции фестиваля год от года не меняются. Ежегодно "Терезин луг" за время проведения фестиваля посещают миллионы человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".