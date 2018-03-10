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    Октоберфест

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    В Запорожье ветераны АТО перекрыли центральный проспект
    Фотоитоги 18 сентября: бунт ветеранов АТО в Запорожье, "Октоберфест" в Мюнхене, "Эмми" в США 
    17:31 18.09.2017
    463
    В понедельник, 18 сентября, в Запорожье ветераны АТО перекрыли проспект Соборный, требуя соблюдать их законные права на бесплатный проезд.
    Oktoberfest, Октоберфест
    В Мюнхене стартовал праздник пива "Октоберфест"
    16:41 16.09.2017
    198
    Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике усилены меры безопасности. Полицейские оснащены дополнительными видеокамерами, "Терезин луг" огорожен, на входе осуществляется досмотр личных вещей.
    Oktoberfest, Октоберфест
    Главное пивное действо планеты - Октоберфест 
    14:27 27.09.2016
    461
    Ежегодный праздник баварского пива Октоберфест, открывшийся в Мюнхене субботу, 17 сентября, в этому году радует поклонников пенного напитка в 183 раз. Праздник продлится до 3 октября.
    В Мюнхене открылся Октоберфест
    В Мюнхене открылся праздник пива Октоберфест 
    22:08 17.09.2016
    209
    В Мюнхене стартовал традиционный немецкий праздник пива Октоберфест. Фестиваль проходит уже в 183 раз. Ровно в полдень была открыта первая бочка пива. Первую кружку, по традиции, получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.
    Октоберфест в Мюнхене
    В Мюнхене стартует Октоберфест
    00:25 17.09.2016
    179
    Праздник баварского пива продлится до 3 октября. Он ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен.
    Ежегодный 13-й международный фестиваль Октоберфест в Киеве
    В Киеве стартовал Октоберфест 
    22:03 10.09.2016
    456
    В столице стартовал ежегодный тринадцатый международный фестиваль Октоберфест. Фестиваль проходит три дня - 9-11 сентября - на арт-заводе "Платформа".
    Октоберфест в Мюнхене
    Октоберфест в этом году посетило на 400 тыс человек меньше, чем в прошлом
    04:37 05.10.2015
    289
    Как считает руководитель Октоберфеста Йозеф Шмид, к спаду в числе посетителей мог привести ряд причин, среди которых дополнительный пограничный контроль, введенный в связи с кризисом беженцев.
    Октоберфест в Мюнхене
    Октоберфест в самом разгаре 
    04:58 22.09.2015
    232
    Октоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен.
    Германия. Пивной фестиваль Октоберфест
    Октоберфест открывается в субботу в Мюнхене
    02:11 19.09.2015
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    Шествие пивоваров, открытие пивного шатра Schottenhammel, бургомистр, откупоривающий первую пивную бочку - традиции фестиваля год от года не меняются. Ежегодно "Терезин луг" за время проведения фестиваля посещают миллионы человек.
    Пиво
    Посетители Октоберфеста в этом году выпили 6,7 млн литров пива
    15:37 06.10.2013
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    Около 6,4 миллиона человек посетили в этом году традиционный фестиваль пива "Октоберфест" на Терезином лугу в Мюнхене, они выпили 6,7 миллиона литров пива.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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