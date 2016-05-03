БАКУ, 3 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" удостоена премии Emmy, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.

Первые Европейские игры прошли в Баку с 12-го по 28 июня 2015 года. В рамках игр были проведены 20 спортивных состязаний: 16 — по олимпийским видам спорта, четыре — по неолимпийским. Европейские страны представляли шесть тысяч спортсменов. Художественный руководитель церемонии открытия Евроигр — Димитрис Папаиоанну (Греция).

"24 марта текущего года находящаяся в Нью-Йорке Американская телевизионная академия (Academy of Television Arts & Sciences) объявила, что выдвинула кандидатуру Церемонии открытия Европейских игр "Баку-2015" по шести номинациям премии Emmy. Объявление победителей состоялось 29 апреля в Лос-Анджелесе. Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" завоевала премию Emmy в двух номинациях — режиссер света и лучший звук Sound mix", — сообщила Мамедова.

Daytime Emmy Award ("Дневная премия Эмми") — это награда, вручаемая Национальными академиями телевизионных искусств и наук Нью-Йорка и Лос-Анджелеса в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах. "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), "Грэмми" (для музыки) и "Тони" (для театра).

Напомним, украинские спортсмены завоевали на Европейских играх "Баку-2015" 46 наград — 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых. Украина заняла восьмое общекомандное место и пятое по количеству медалей среди всех европейских государств.