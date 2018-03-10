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    Кевин Спейси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Появился тизер финального сезона Карточного домика без Спейси. Видео
    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси 
    11:50 05.03.2018
    66
    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
    Актер Кевин Спейси
    В США возобновились съемки "Карточного домика" после увольнения Спейси
    21:58 31.01.2018
    161Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    По данным СМИ, в новом сезоне к актерскому составу телесериала присоединятся Дайан Лэйн, известная своими ролями в картинах "Неверная" и "Под солнцем Тосканы", и Грег Киннер, сыгравший в фильме "Вам письмо".
    Актер Кевин Спейси
    Компания Netflix потеряла $39 млн из-за скандала вокруг Кевина Спейси
    07:23 23.01.2018
    93Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    После потока обвинений в адрес знаменитого актера кинокомпания Netflix потеряла десятки миллионов долларов из-за неопубликованного контента с кадрами Кевина Спейси.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Против Спейси начато новое расследование
    07:35 18.01.2018
    177Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    По данным СМИ, Кевина Спейси в третий раз обвинили в изнасиловании. Мужчина, обратившийся в полицию 13 декабря, заявил, что инцидент произошел в 2005 году в Вестминстере.
    Актер Кевин Спейси
    Кевина Спейси обвинили в расизме и оскорблении чернокожих
    04:33 16.01.2018
    128Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Глава охранной фирмы утверждает, что на съемочной площадке "Карточного домика" Кевин Спейси отказался контактировать с чернокожими сотрудниками фирмы и оскорбительно высказался в их адрес.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Сериал "Карточный домик" завершится без Кевина Спейси
    20:27 04.12.2017
    174
    Создатели сериала сообщили, что производство последнего сезона сериала начнется в 2018 году и Спейси не будет участвовать в съемках сезона, который будет включать 8 серий вместо обычных 13.
    Актер Кевин Спейси
    В Британии расследуют новое обвинение в домогательствах против Спейси
    01:52 23.11.2017
    98Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Согласно новым обвинениям, Кевин Спейси пытался совершить действия сексуального характера в отношении мужчины в 2005 году на юге Лондона.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал. На Спейси поступило еще 20 жалоб
    15:19 16.11.2017
    213Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    О 20 новых заявлениях о ненадлежащем поведении Кевина Спейси сообщили в лондонском театре Old Vic. Администрация отметила, что заявившие "не имели возможности сообщить о своем беспокойстве, в то время, как Спейси действовал безответственно".
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в США. "Карточный домик" не могут снимать без Спейси
    16:29 14.11.2017
    696
    По контракту Спейси может быть отстранен от съемок и уволен из сериала только если он будет "недоступен" или "не в состоянии" выполнять свои обязательства.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    О чем пишут в мире: заявление Трампа о Путине, подборка секс-домогательств
    13:30 12.11.2017
    1245Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Американский президент Дональд Трамп сообщил о впечатлениях после разговора с Владимиром Путиным, а газета Washington Post решила объединить в общую подборку последние новости об обвинениях в сексуальных домогательствах в Голливуде.
    Актер Кевин Спейси
    В США экс-телеведущая обвинила Спейси в приставаниях к ее сыну
    17:28 09.11.2017
    258Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    В июле 2016 года сын журналистки встретился со Спейси в ресторане Нантакета, сообщила женщина на пресс-конференции. Ее сын еще не достиг возраста, позволяющего употреблять алкоголь, но скрыл от Спейси свой истинный возраст, и актер стал приносить ему выпивку.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Из нового фильма со Спейси вырежут все сцены с оскандалившимся актером
    08:39 09.11.2017
    263Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    В течение ближайших недель планируется заново отснять все кадры, на которых присутствовал Кевин Спейси. Отмечается, что во многих сценах персонаж Спейси - единственный основной герой.
    Пассажиры в аэропорту О'Хейра в Чикаго
    О чем пишут в мире: новые меры к мигрантам в США, элитная клиника Спейси
    16:16 07.11.2017
    164
    Мировые СМИ пишут об ужесточении мер США в отношении граждан Никарагуа, находят новые подробности в деле "техасского стрелка", а также описывают клинику, в которую приехал лечиться актер Кевин Спейси.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Фильм с Кевином Спейси сняли с показа на фестивале в США
    05:53 07.11.2017
    170Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    "Все деньги мира" - великолепный фильм и более чем достоин своего места почета на AFI Fest, однако он будет неуместным на праздничном вечере в такое трудное время, сообщили в компании.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    Спейси прибыл в клинику для лечения секс-зависимости
    01:39 07.11.2017
    290Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Месяц лечения в клинике, куда прибыл Кевин Спейси, стоит 36 тысяч долларов. В ходе лечения актер сможет заниматься верховой ездой, йогой, китайским боевым искусством тайцзицюань и медитацией.
    Актер Кевин Спейси
    Сын обладателя "Оскара" обвинил Кевина Спейси в домогательствах
    07:24 05.11.2017
    602Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Гарри Дрейфус рассказал, что Спейси приставал к нему, когда ему было 18 лет. Это произошло, когда Спейси и Ричард Дрейфус работали вместе над спектаклем.
    Актер Кевин Спейси
    The American Conservative: масштаб мерзостей Кевина Спейси огромен
    14:28 04.11.2017
    1597Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Голливуд потряс новый секс-скандал: вслед за известным продюсером Вайнштейном обвинения в домогательствах обрушились на популярного американского актера, сценариста и режиссера Кевина Спейси. Что пишут об этом американские СМИ?
    Сериал Карточный домик
    Персонаж Спейси могут убрать из сериала "Карточный домик"
    04:15 04.11.2017
    188Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Продюсеры популярного телесериала обсуждают несколько возможных сценариев, один из них - убрать персонажа Спейси Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сфокусироваться на его жене Клэр Андервуд.
    Актер Кевин Спейси
    Актер обвинил Кевина Спейси в изнасиловании
    16:58 03.11.2017
    694Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Как пишут СМИ, Спейси пригласил юношу к себе домой, чтобы выпить. По словам британского актера, имя которого не называется, дома у Спейси он потерял сознание, так как до этого они покурили марихуану.
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Спейси обвинили в домогательствах коллеги по "Карточному домику"
    05:38 03.11.2017
    345Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Телеканалу CNN удалось пообщаться с восемью людьми, работающими над сериалом "Карточный домик", которые также заявили о неподобающем поведении известного актера.
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    Появился тизер финального сезона Карточного домика без Спейси. Видео
    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси 
    11:50 05.03.2018
    66
    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
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