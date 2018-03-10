По данным СМИ, в новом сезоне к актерскому составу телесериала присоединятся Дайан Лэйн, известная своими ролями в картинах "Неверная" и "Под солнцем Тосканы", и Грег Киннер, сыгравший в фильме "Вам письмо".
О 20 новых заявлениях о ненадлежащем поведении Кевина Спейси сообщили в лондонском театре Old Vic. Администрация отметила, что заявившие "не имели возможности сообщить о своем беспокойстве, в то время, как Спейси действовал безответственно".
Американский президент Дональд Трамп сообщил о впечатлениях после разговора с Владимиром Путиным, а газета Washington Post решила объединить в общую подборку последние новости об обвинениях в сексуальных домогательствах в Голливуде.
В июле 2016 года сын журналистки встретился со Спейси в ресторане Нантакета, сообщила женщина на пресс-конференции. Ее сын еще не достиг возраста, позволяющего употреблять алкоголь, но скрыл от Спейси свой истинный возраст, и актер стал приносить ему выпивку.
Голливуд потряс новый секс-скандал: вслед за известным продюсером Вайнштейном обвинения в домогательствах обрушились на популярного американского актера, сценариста и режиссера Кевина Спейси. Что пишут об этом американские СМИ?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Американский актер и кинорежиссер Кевин Спейси выступил с речью на 13-й ежегодной встрече Ялтинской экономической стратегии (YES) в Киеве. Кадры выступления актера разместил народный депутат Владимир Арьев.