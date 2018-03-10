Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В поединке за бронзовые медали на соревнованиях среди саблисток она обыграла француженку Манон Брюне со счетом 15:10.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В поединке за бронзовые медали на соревнованиях среди саблисток она обыграла француженку Манон Брюне со счетом 15:10.