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    саблистки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Золотое выступление украинки Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию. Видео
    "Золотое" выступление украинки Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию 
    08:22 18.12.2017
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    Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира в мексиканском Канкуне, сообщает официальный сайт соревнований. Олимпийская чемпионка стартовала в самом низу турнирной сетки.
    Спортсменки сборной Украины (Ольга Харлан, Елена Воронина, Елена Кравацкая, Алина Комащук), завоевавшие серебряные медали в командном первенстве по фехтованию на саблях среди женщин
    Харлан о втором "серебре" на Олимпиаде: главное, что мы - команда
    04:15 14.08.2016
    701Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам украинской саблистки Ольги Харлан, команда очень старалась, спортсменки допускали немало ошибок и не все сделали, что планировали, но очень хотели.
    Первое интервью российских саблисток после победы в Рио. Видео
    Первое интервью российских саблисток после победы в Рио 
    03:27 14.08.2016
    660Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Софья Великая заявила, что российские саблистки посвятили победу в командном турнире всем российским атлетам, кто не смог приехать на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.
    Елена Кравацкая и Яна Егорян в финальном поединке командного первенства
    "Серебро" украинских саблисток на Олимпиаде в Рио 
    02:48 14.08.2016
    506Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Женская команда Украины по фехтованию на саблях проиграла сборной России в финале олимпийского турнира и завоевала серебряную медаль Игр-2016.
    Спортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх
    Саблистки РФ посвятили свою победу атлетам, которые не смогли поехать в Рио
    02:30 14.08.2016
    284Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам российской саблистки Софьи Великой, команда посвятила свою победу в финале Игр всем российским атлетам, кто не смог приехать на эту Олимпиаду.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил украинских саблисток с "серебром" Олимпиады
    01:59 14.08.2016
    223Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Президент Украины Петр Порошенко отметил достойную борьбу украинской команды по фехтованию на саблях в финале Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.
    Ольга Харлан и Яна Егорян в финальном поединке командного первенства по фехтованию на саблях
    Украинские саблистки не смогли победить россиянок в финале Олимпиады
    01:08 14.08.2016
    1944Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Счет финального поединка - 45:30. Интриги во встрече не было, российские саблистки выиграли первые четыре периода и больше не подпускали к себе украинок на близкое расстояние в счете.
    Манон Брюне (Франция) (слева) и Ольга Харлан (Украина) в поединке за третье место индивидуального первенства по фехтованию на саблях
    Драматичная развязка в соревнованиях саблисток на Олимпиаде 
    05:37 09.08.2016
    1583Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В поединке за бронзовые медали на соревнованиях среди саблисток она обыграла француженку Манон Брюне со счетом 15:10.
    Ольга Харлан, завоевавшая бронзовую медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях
    Украинка Харлан заявила, что довольна "бронзой" ОИ-2016
    04:57 09.08.2016
    906Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Саблистка Ольга Харлан заявила, что очень рада бронзовой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она отметила, что связывает большие надежды с командным турниром.
    Призеры индивидуального первенства по фехтованию на саблях: Софья Великая - серебряная медаль, Яна Егорян - золотая медаль, Ольга Харлан - бронзовая медаль.
    Чемпионка Егорян заявила, что ей было страшно фехтовать с украинкой Харлан
    03:02 09.08.2016
    7311Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам российской саблистки Яны Егорян, "с Олей (Харлан - Ред.) фехтовать было очень страшно, потому что она достаточно агрессивная и гнет свою линию до конца".
    Ольга Харлан (Украина) Яна Егорян (Россия) (справа) в поединке 1/2 финала индивидуального первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх.
    Саблистка Харлан приносит Украине "бронзу" на Олимпиаде в Рио
    23:42 08.08.2016
    547Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По ходу встречи украинка вела в счете 9:4, но ее соперница смогла сравнять счет. Однако в концовке противостояния Харлан вновь была быстрее, ловче и точнее.
    Яна Егорян (Россия) (справа) и Ольга Харлан (Украина) в поединке 1/2 финала индивидуального первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх.
    Украинская саблистка Харлан проиграла россиянке Егорян полуфинал ОИ
    23:14 08.08.2016
    661Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В полуфинале Ольга Харлан проиграла россиянке Яне Егорян со счетом 9:15. Далее украинку ждет поединок с француженкой Манон Брюне за бронзовую медаль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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