1981

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.