Американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.