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    Сборная России по фехтованию

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Егорян и Сафин обрили наголо тренера сборной России по фехтованию. Видео
    Егорян и Сафин обрили наголо тренера сборной России по фехтованию 
    04:51 15.08.2016
    295Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сдержал свое обещание и побрился наголо после того, как российские саблистки завоевали золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
    Первое интервью российских саблисток после победы в Рио. Видео
    Первое интервью российских саблисток после победы в Рио 
    03:27 14.08.2016
    660Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Софья Великая заявила, что российские саблистки посвятили победу в командном турнире всем российским атлетам, кто не смог приехать на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.
    Спортсменки сборной России, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх
    Саблистки РФ посвятили свою победу атлетам, которые не смогли поехать в Рио
    02:30 14.08.2016
    284Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам российской саблистки Софьи Великой, команда посвятила свою победу в финале Игр всем российским атлетам, кто не смог приехать на эту Олимпиаду.
    Призеры индивидуального первенства по фехтованию на саблях: Софья Великая - серебряная медаль, Яна Егорян - золотая медаль, Ольга Харлан - бронзовая медаль.
    Чемпионка Егорян заявила, что ей было страшно фехтовать с украинкой Харлан
    03:02 09.08.2016
    7311Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам российской саблистки Яны Егорян, "с Олей (Харлан - Ред.) фехтовать было очень страшно, потому что она достаточно агрессивная и гнет свою линию до конца".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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