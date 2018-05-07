Гордость Украины, первая сабля страны попала на обложку мужского журнала

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Лучшая сабля Украины, олимпийская чемпионка Пекина-2008, 5-кратная чемпионка мира спортсменка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

xxl.ua Ольга Харлан

Гордость Украины стала лицом майского номера журнала. Снимки с пикантной съемки размещены на сайте журнала.

xxl.ua Ольга Харлан

"Для нас она временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование", — написал журнал.

xxl.ua Ольга Харлан

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Ранее сообщалось, что в Украинском доме в Киеве прошла церемония вручения премии "Герои спортивного года-2017", в ходе которой были награждены лучшие спортсмены Украины. Главными победителями стали саблистка Ольга Харлан (второй год подряд) и боксер Александр Хижняк.