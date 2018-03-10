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    MTV Europe Music Awards

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Канадский певец Шон Мендес
    Канадский певец выиграл награду MTV в номинации "Лучший артист"
    03:47 13.11.2017
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    Лучшей поп-исполнительницей признана кубино-мексиканская певица Камила Кабелло, кроме того, в десятый раз в номинации "Лучший хип-хоп-исполнитель" выиграл американский певец Eminem.
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    Дорн и "Грибы" номинированы на премию MTV от России
    11:25 12.10.2017
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    Вместе с украинской группой "Грибы" и певцом Иваном Дорном россиянам предлагается проголосовать за Елену Темникову, Елку и рэпера Хаски.
    Вручение MTV Europe Music Awards. Выступление Биби Рекса
    MTV Europe Music Awards: зрелищная церемония и победители 
    15:08 07.11.2016
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    В Роттердаме прошла церемония вручения одной из самых престижных европейских музыкальных наград MTV Europe Music Awards. Смотрите фоторепортаж с церемонии награждения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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