Опубликован полный список обладателей премии "Оскар"

Фото twitter.com/theacademy

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом стала картина "Форма воды" Гильермо дель Торо, взявшая четыре награды, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк" получила три технических статуэтки за звук и монтаж.

Лучший фильм года Фото twitter.com/theacademy Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар"

"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Прочь"

"Леди Бёрд"

"Призрачная нить"

"Секретное досье"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая режиссура

"Дюнкерк", Кристофер Нолан

"Прочь", Джордан Пил

"Леди Бёрд", Грета Гервиг

"Призрачная нить", Пол Томас Андерсон

"Форма воды", Гильермо дель Торо

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе, "Зови меня своим именем"

Дэниел Дей Льюис, "Призрачная нить"

Дэниел Калуя, "Прочь"

Гэри Олдмен, "Темные времена"

Дэнзел Вашингтон, "Роман Израэл, адвокат"

Лучшая мужская роль второго плана

Виллем Дефо, "Проект "Флорида"

Вуди Харельсон, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Ричард Дженкинс, "Форма воды"

Кристофер Пламмер, "Все деньги мира"

Сэм Рокуэл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая женская роль

Салли Хокинс, "Форма воды"

Френсис Макдорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Марго Робби, "Я, Тоня"

Сирша Ронан, "Леди Бёрд"

Мэрил Стрип, "Секретное досье"

Лучшая женская роль второго плана

Мэри Джей Блайдж, "Ферма "Мудбаунд"

Элисон Дженни, "Я, Тоня"

Лесли Манвил, "Призрачная нить"

Лори Меткаф, "Леди Бёрд"

Октавия Спенсер, "Форма воды"

Лучший оригинальный сценарий

"Любовь – болезнь"

"Прочь"

"Леди Берд"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший адаптированный сценарий

"Зови меня своим именем"

"Горе-творец"

"Логан"

"Игра Молли"

"Ферма "Мудбаунд"

Лучший фильм на иностранном языке

"Фантастическая женщина", Чили

"Оскорбление"

"Нелюбовь"

"О теле и душе"

"Квадрат"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Бэби босс"

"Добытчица"

"Коко"

"Фердинанд"

"Ван Гог. С любовью, Винсент"

Лучшая песня

Mighty River, из фильма "Ферма "Мудбаунд"

Mystery Of Love, из фильма "Зови меня своим именем"

Remember Me, из мультфильма "Коко"

Stand Up For Something, из фильма"Маршалл"

This Is Me, из фильма "Величайший шоумен"

Лучшая работа художника-постановщика

"Красавица и чудовище"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

Лучшая операторская работа

"Бегущий по лезвию 2049", Роджер Дикенс

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Ферма "Мудбаунд"

"Форма воды"

Лучшая музыка

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший монтаж

"Малыш на драйве"

"Дюнкерк

"Я, Тоня"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшие визуальные эффекты

"Бегущий по лезвию 2049"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Стражи галактики-2"

"Конг: остров черепа"

"Война за планету обезьян"

Лучший дизайн костюмов

"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Виктория и Абдул"

Лучший звуковой монтаж

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший звук

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший грим

"Темные времена"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"

Лучший художественный короткометражный фильм

"Начальная школа Де-Калб"

"Одиннадцать часов"

"Мой племянник Эммет"

"Немой ребенок"

"Watu Wote: Все мы"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Эдит и Эдди"

"Рай — это затор на 405 шоссе"

"Героин(я)"

Ножевые навыки

Остановка движения

Лучший документальный полнометражный фильм

"Абакус достаточно мал для тюрьмы"

"Лица, деревни"

"Икар"

"Последние люди в Алеппо"

"Стронг-Айленд"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дорогой баскетбол"

"Вечеринка в саду"

"Лу"

"Негативное пространство"

"Хулиганский сказки"