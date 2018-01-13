Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на "Оскар"

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Американская академия киноискусств завершила голосование по отбору фильмов — номинантов на премию "Оскар", сообщается в Twitter академии.

"Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?", — говорится в сообщении.

#OscarNoms voting ends today. On January 23, who will you root for? — The Academy (@TheAcademy) 12 января 2018 г.

​Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм.

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Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около шести тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на "Лучшую картину года" голосует весь состав киноакадемии.

Ранее сообщалось, что права на показ украинского полнометражного фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" продали уже в 27 стран мира.