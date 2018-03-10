Мировые СМИ в пятницу, 20 октября, пишут о волне критики, которой подверг президента США Дональда Трампа экс-президент Джордр Бущ-младший, о расследовании сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Вайнштейна.
Мировые СМИ продолжают разбираться в событиях, волнующих весь мир. Как повлияет отделение Каталонии от Испании на будущее Европы, кому грозит наступление курдских сил самообороны в сирийской Ракке, и чем завершится сексуальный скандал в Голливуде?
Согласно заявлению киноакадемии, организация не просто отделяется от тех, кто не уважает собственных коллег, а также направляет сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в киноиндустрии прошли.
По данным СМИ, в команде продюсера велись долгие споры относительно того, где именно он пройдет лечение. Одним из вариантов были клиники в Европе, однако в конечном итоге выбрали реабилитационной центр Meadows.
В управлении полиции отметили, что "ведется расследование по делу о сексуальных домогательствах 2004 года". Актриса Люсия Эванс заявила СМИ, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе в Нью-Йорке.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах. Как выяснилось, продюсер спонсировал предвыборную кампанию Клинтон в 2016 году.
Гвинет Пэлтроу сообщила, что когда ей было 22 года, продюсер Харви Вайнштейн сделал ей непристойное предложение во время съемок фильма "Эмма". Анджелина Джоли также призналась, что становилась объектом домогательств продюсера.
Согласно заявлению совета директоров, "в свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна" директора Weinstein Company приняли решение и уведомили, что его работа с компанией прекращена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".