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    Харви Вайнштейн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Джордж Буш-младший. Архивное фото
    Тренды в мире: Буш критикует Трампа, цивилизация под ударом
    13:26 20.10.2017
    205Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Мировые СМИ в пятницу, 20 октября, пишут о волне критики, которой подверг президента США Дональда Трампа экс-президент Джордр Бущ-младший, о расследовании сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Вайнштейна.
    Квентин Тарантино. Архивное фото
    Тарантино признался, что знал о "неподобающем поведении" Вайнштейна
    04:58 20.10.2017
    189Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Знаменитый американский режиссер сожалеет, что "не взял на себя ответственность за то, что слышал" относительно неподобающего поведения продюсера Харви Вайнштейна.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Звезда "Игры престолов" заявила о домогательствах продюсера Вайнштейна
    05:36 18.10.2017
    699Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Лена Хиди заявила, что после того, как предупредила Харви Вайнштейна, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам, был в ярости.
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    Мировые тренды: гибель журналистки, тайфун "Офелия", секс-скандал в Голливуде
    15:20 17.10.2017
    129
    Мировые СМИ посвящают свои передовицы главным событиям: контроль Ирака над Киркуком, гибели мальтийской журналистки, буйству урагана "Офелия" в Ирландии.
    Кинопродюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Секс-скандал. Вайнштейна исключили из Гильдии продюсеров Америки
    00:25 17.10.2017
    137Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Сексуальные домогательства являются "системной и повсеместной проблемой, требующей немедленных действий в масштабах всей отрасли", считают в Гильдии продюсеров Америки.
    Флаг Каталонии.
    Дайджест зарубежных СМИ: крах Европы и старейшая голливудская страшилка
    13:40 15.10.2017
    259Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Мировые СМИ продолжают разбираться в событиях, волнующих весь мир. Как повлияет отделение Каталонии от Испании на будущее Европы, кому грозит наступление курдских сил самообороны в сирийской Ракке, и чем завершится сексуальный скандал в Голливуде?
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Американская киноакадемия исключила продюсера Вайнштейна
    02:07 15.10.2017
    91Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Согласно заявлению киноакадемии, организация не просто отделяется от тех, кто не уважает собственных коллег, а также направляет сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в киноиндустрии прошли.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Гильдия продюсеров США перенесла голосование по исключению Вайнштейна
    22:29 14.10.2017
    67Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Голосование совета директоров гильдии продюсеров США было назначено на субботу. Но в организации сообщили, что встреча перенесена на понедельник, чтобы "обеспечить конфиденциальность всех процедур".
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Продюсер Вайнштейн пройдет лечение от "сексуальной зависимости"
    02:14 13.10.2017
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    По данным СМИ, в команде продюсера велись долгие споры относительно того, где именно он пройдет лечение. Одним из вариантов были клиники в Европе, однако в конечном итоге выбрали реабилитационной центр Meadows.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Секс-скандал с Вайнштейном: полиция ищет жертв, киноакадемия - в шоке
    20:53 12.10.2017
    378Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    В управлении полиции отметили, что "ведется расследование по делу о сексуальных домогательствах 2004 года". Актриса Люсия Эванс заявила СМИ, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе в Нью-Йорке.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Обвиняемый в домогательствах продюсер Вайнштейн выделял средства Клинтон
    04:56 12.10.2017
    170Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах. Как выяснилось, продюсер спонсировал предвыборную кампанию Клинтон в 2016 году.
    Бен Аффлек
    Бен Аффлек извинился за сексуальные домогательства в 2003 году
    01:59 12.10.2017
    270
    Бен Аффлек заявил, что огорчен и зол из-за того, что продюсер Харви Вайнштейн использовал свое положение, чтобы угрожать, сексуально домогаться и манипулировать женщинами в течение десятилетий.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Жена обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна уходит от него
    04:56 11.10.2017
    258Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Джорджина Чапман заявила, что ее сердце "разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий".
    Анжелина Джоли
    Джоли и Пэлтроу заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств
    00:24 11.10.2017
    590
    Гвинет Пэлтроу сообщила, что когда ей было 22 года, продюсер Харви Вайнштейн сделал ей непристойное предложение во время съемок фильма "Эмма". Анджелина Джоли также призналась, что становилась объектом домогательств продюсера.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Продюсера "Властелина колец" и "Убить Билла" уволили из-за секс-скандала
    04:17 09.10.2017
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    Согласно заявлению совета директоров, "в свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна" директора Weinstein Company приняли решение и уведомили, что его работа с компанией прекращена.
    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    О чем пишут в мире: иранский атом, тайны стрелка из Лас-Вегаса
    13:50 07.10.2017
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    Ведущие мировые СМИ пишут о судьбе соглашения по иранскому атому, о тайнах стрелка из Лас-Вегаса, разбираются в вопросе, готова ли Каталония к реальной независимости.
    Харви Вайнштейн
    Известного голливудского продюсера обвинили в секс-домогательствах
    08:35 07.10.2017
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    СМИ опубликовали результаты собственного расследования, результаты которого указали на множество случаев домогательств со стороны продюсера.
    Вашингтон. Архивное фото
    ТОП событий в мире: ядерная сделка США, тайны Пэддока, скандал в Голливуде
    15:18 06.10.2017
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    Мировые СМИ пишут об ударе стихии, под которым оказались Северная и Южная Америки, о решении Трампа отказаться от сделки с Ираном и о скандале с продюсером Харви Вайнштайном.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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