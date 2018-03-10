наверх
10.03.201808:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Стивен Пэддок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    Полиция не нашла свидетельств, что у стрелка в Лас-Вегасе был сообщник
    04:32 10.10.2017
    45Техасская бойня в церкви
    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате атаки погибли 59 человек,включая самого стрелка - Стивена Пэддока.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    СМИ сообщили, что было написано в записке стрелка из Лас-Вегаса
    04:56 08.10.2017
    1384Техасская бойня в церкви
    Сотрудник полиции Лас-Вегаса Дэйв Ньютон в передаче 60 Minutes рассказал, что заметил записку на прикроватной тумбочке, стоявшей у окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.
    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    О чем пишут в мире: иранский атом, тайны стрелка из Лас-Вегаса
    13:50 07.10.2017
    105
    Ведущие мировые СМИ пишут о судьбе соглашения по иранскому атому, о тайнах стрелка из Лас-Вегаса, разбираются в вопросе, готова ли Каталония к реальной независимости.
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок
    Стрелок из Лас-Вегаса неоднократно посещал страны Ближнего Востока
    02:34 07.10.2017
    173Техасская бойня в церкви
    Стивен Пэддок побывал более чем в 20 круизах, которые включали посещения портов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании, Испании, Италии и Греции.
    Вашингтон. Архивное фото
    ТОП событий в мире: ядерная сделка США, тайны Пэддока, скандал в Голливуде
    15:18 06.10.2017
    670
    Мировые СМИ пишут об ударе стихии, под которым оказались Северная и Южная Америки, о решении Трампа отказаться от сделки с Ираном и о скандале с продюсером Харви Вайнштайном.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Стрелок из Лас-Вегаса "присматривался" к музыкальному фестивалю в Чикаго
    04:57 06.10.2017
    167Техасская бойня в церкви
    Стивен Пэддок забронировал номер на 1 августа в чикагской гостинице, расположенной напротив места проведения крупного музыкального фестиваля. Одним из посетителей фестиваля Lollapalooza была дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    Полиция ищет людей, которые могли помогать стрелку из Лас-Вегаса
    05:14 05.10.2017
    129Техасская бойня в церкви
    По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, полиция считает, что подозреваемый Стивен Пэддок десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие.
    Стивен Пэддок и его подруга Мэрилу Дэнли
    Подруга стрелка из Лас-Вегаса назвала его тихим и заботливым человеком
    02:58 05.10.2017
    189Техасская бойня в церкви
    По словам Мэрилы Дэнли, 64-летний Стивен Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком". Она утверждает, что ничего не знала о его планах устроить массовое убийство.
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок
    СМИ выяснили, какие препараты принимал стрелок из Лас-Вегаса
    00:14 05.10.2017
    564Техасская бойня в церкви
    Согласно данным Программы контроля назначаемых препаратов штата Невада, попавшим в распоряжение СМИ, 21 июня терапевт города выписал Стивену Пэддоку 50 таблеток диазепама. Это лекарство может вызывать агрессию.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Подруга стрелка из Лас-Вегаса направляется в США из Филиппин – СМИ
    06:48 04.10.2017
    791Техасская бойня в церкви
    Возлюбленная 64-летнего Стивена Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе, Мэрилу Дэнли покинула Манилу вечером во вторник. Полиция США "считает ее лицом, представляющим интерес для следствия".
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Судмедэксперт уточнил число жертв стрельбы в Лас-Вегасе
    05:59 04.10.2017
    805Техасская бойня в церкви
    Судмедэксперт округа Кларк, в котором произошла трагедия, уточнил, что ранее озвученное число погибших при стрельбе включает и самого стрелка - Стивена Пэддока.
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок
    Убийцу из Лас-Вегаса нашли мертвым через 11 минут после начала стрельбы
    04:53 04.10.2017
    660Техасская бойня в церкви
    Заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил, что стрельба продолжалась 9-11 минут. По последним данным,жертвами атаки Стивена Пэддока стали 59 человек, более 500 пострадали.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Бойня в Лас-Вегасе: СМИ выяснили, как спецназ обнаружил стрелка
    01:54 04.10.2017
    379Техасская бойня в церкви
    В полиции Лас-Вегаса сообщили, что спецназ за 20 минут определил местонахождение стрелявшего благодаря пожарной сигнализации, сработавшей из-за дыма.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Стрелок в Лас-Вегасе действовал самостоятельно - полиция
    05:36 03.10.2017
    121Техасская бойня в церкви
    Представитель полиции Лас-Вегаса подчеркнул, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Стивена Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок в молодости
    Стрелок из Лас-Вегаса перед покупкой оружия успешно прошел проверку
    03:28 03.10.2017
    296Техасская бойня в церкви
    Владелец оружейного магазина Крис Майкл заявил, что 64-летний Стивен Пэддок, которого подозревают в стрельбе, несколько раз приезжал в его магазин.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Полиция пока не выяснила мотив стрелка из Лас-Вегаса
    02:05 03.10.2017
    62Техасская бойня в церкви
    Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо подтвердил, что 64-летний Стивен Пэддок, который устроил стрельбу, проживал в городе Мескит. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
    Стрельба в Лас-Вегасе
    Стрельба в Лас-Вегасе: власти уточнили число погибших и раненых
    01:32 03.10.2017
    324Техасская бойня в церкви
    Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что жертвами стрельбы стали 59 человек, 527 ранены. По словам полицейского, "это число не окончательное, оно может быть больше".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги