Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате атаки погибли 59 человек,включая самого стрелка - Стивена Пэддока.
Стивен Пэддок забронировал номер на 1 августа в чикагской гостинице, расположенной напротив места проведения крупного музыкального фестиваля. Одним из посетителей фестиваля Lollapalooza была дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия.
Согласно данным Программы контроля назначаемых препаратов штата Невада, попавшим в распоряжение СМИ, 21 июня терапевт города выписал Стивену Пэддоку 50 таблеток диазепама. Это лекарство может вызывать агрессию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".