Дель Торо стал обладателем "Оскара" за лучшую режиссуру

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру, 90-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC.

Кроме того, фильм дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

В категории "Лучший режиссер" были также представлены Кристофер Нолан за фильм "Дюнкерк", Джордан Пил с его режиссерским дебютом "Прочь", Грета Гервиг за "Леди Бёрд" и Пол Томас Андерсен за "Призрачную нить".

Для дель Торо это четвертая номинация на "Оскар" и первая победа.