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    Дель Торо стал обладателем "Оскара" за лучшую режиссуру

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    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо добыл свою первую статуэтку "Оскара". До этого он трижды номинировался на награду американской киноакадемии.
    Режиссеры Энг Ли и Гильермо Дель Торо (справа)
    REUTERS Phil McCarten

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру, 90-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC.

    Кроме того, фильм дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

    В категории "Лучший режиссер" были также представлены Кристофер Нолан за фильм "Дюнкерк", Джордан Пил с его режиссерским дебютом "Прочь", Грета Гервиг за "Леди Бёрд" и Пол Томас Андерсен за "Призрачную нить".

    Для дель Торо это четвертая номинация на "Оскар" и первая победа.

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