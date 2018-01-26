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    Культура

    Создателей выдвинутого на "Оскар" фильма уличили в плагиате

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    Дэвид Зиндел заявил, что источником фильма Гильермо дель Торо послужила пьеса его отца "Позволь мне услышать твой шепот" (1969 год).
    Постер к фильму Форма воды

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Семья американского драматурга Пола Зиндела обвинила в плагиате создателей фильма "Форма воды", который ранее был выдвинут на премию "Оскар" в 13 номинациях.

    Как пишет газета Guardian, Дэвид Зиндел заявил, что источником фильма Гильермо дель Торо послужила пьеса его отца "Позволь мне услышать твой шепот" (1969 год), в которой женщина-уборщица работает в секретной лаборатории, проникается симпатией к пленному дельфину и пытается спасти животное.

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    "Мы шокированы, что такая солидная студия могла сделать фильм, столь очевидно заимствованный из работы моего покойного отца, не признав это и не обратившись к нам за правами", — заявил газете сын драматурга.

    Студия Fox Searchlight выступила с заявлением, в котором говорится, что дель Торо никогда "не читал и не видел пьесы Пола Зиндела в каком бы то ни было виде".

    Между тем зрители фильма дель Торо последние месяцы неоднократно указывали на его сходство с пьесой. "Многие говорили нам, что поражены сходством. Мы благодарны поклонникам отца за то, что они обратили на это наше внимание", — отметил Зиндел-младший. Пол Зиндел скончался в 2003 году. Его пьеса "Влияние гамма-лучей на лунные маргаритки" в 1971 году получила престижную Пулитцеровскую премию.

    Напомним, кинокартина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо рассказывает о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается его спасти.

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