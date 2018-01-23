Объявлены номинанты на "Оскар" за лучшую женскую роль

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мерил Стрип и Фрэнсис Макдорманд в числе других актрис номинированы на премию киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль", сообщили организаторы во вторник.

На награду претендуют Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд"), Мерил Стрип ("Секретное досье") и Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Кроме того, Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд") и Октавия Спенсер ("Форма воды") вошли в число претенденток на награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль второго плана".

Также на премию в этой номинации претендуют Лори Меткалф ("Леди Берд"), Эллисон Дженни ("Тоня против всех") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").

Церемония вручения награды лауреатам премии состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.

Юбилейная 90-ая церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Премия "Оскар" вручается в 24 категориях. Голосование за победителей киноакадемики завершат 28 февраля.

Девять картин, в том числе "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года". В число претендентов на награду также попали "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Секретное досье" Стивена Спилберга.