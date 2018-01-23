Объявлены номинанты на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Mark RALSTON / AFP

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Гари Олдман, Дэниел Дэй-Льюис и Дэнзел Вашингтон номинированы на премию киноакадемии США "Оскар" за лучшую мужскую роль, сообщили организаторы.

Как стало известно во вторник, в число номинантов в этой категории вошли: Гари Олдман ("Темные времена"), Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем"), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

Кроме того, Сэм Рокуэлл и Уиллем Дефо ожидаемо представлены на награду за "лучшую мужскую роль второго плана" в фильмах "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Проект "Флорида".

В этой категории, помимо Рокуэлла и Дефо, представлены также Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").

Юбилейная 90-ая церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Премия "Оскар" вручается в 24 категориях. Голосование за победителей киноакадемики завершат 28 февраля.

Девять картин, в том числе "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года". В число претендентов на награду также попали "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Секретное досье" Стивена Спилберга.