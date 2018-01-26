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    Культура

    Кейси Аффлек отказался вручать "Оскар" лучшей актрисе

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун... (85)

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    Младшего брата актера и режиссера Бена Аффлека Кейси обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма 2010-го года "Я все еще здесь".
    Лучшая мужская роль (драма) - Кейси Аффлек, Манчестер у моря
    REUTERS Mario Anzuoni

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американский актер Кейси Аффлек, лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря", не будет вручать награду лучшей актрисе на церемонии в этом году, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актера.

    Актер Кевин Спейси
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    Фильм "Манчестер у моря" получил шесть номинаций на премию BAFTA, пять — на "Золотой глобус" и шесть — на "Оскар", и все они отдали Кейси Аффлеку награду за "Лучшую мужскую роль".

    По традиции, Аффлек должен присутствовать на церемонии награждения "Оскар" в этом году и вручить награду за лучшую женскую роль. Тем не менее, по данным издания, младший брат актера и режиссера Бена Аффлека не приедет на церемонию.

    Сообщается, что ранее Кейси обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма 2010-го года "Я все еще здесь". По данным издания, Аффлек урегулировал иски от продюсера Аманды Уайт и директора по фотографии Магдалены Горки еще до выхода фильма.

    О том, кто станет триумфатором юбилейного "Оскара", мир узнает 4 марта на 90-й церемонии вручения награды. Голосование за победителей завершится 28 февраля. Номинации на престижную премию "Оскар" получил фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", а лидером по числу упоминаний в различных категориях стала картина мексиканского режиссер Гильермо дель Торо "Форма воды".

    Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

    В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.

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