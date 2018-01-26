Кейси Аффлек отказался вручать "Оскар" лучшей актрисе

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американский актер Кейси Аффлек, лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря", не будет вручать награду лучшей актрисе на церемонии в этом году, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актера.

Фильм "Манчестер у моря" получил шесть номинаций на премию BAFTA, пять — на "Золотой глобус" и шесть — на "Оскар", и все они отдали Кейси Аффлеку награду за "Лучшую мужскую роль".

По традиции, Аффлек должен присутствовать на церемонии награждения "Оскар" в этом году и вручить награду за лучшую женскую роль. Тем не менее, по данным издания, младший брат актера и режиссера Бена Аффлека не приедет на церемонию.

Сообщается, что ранее Кейси обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма 2010-го года "Я все еще здесь". По данным издания, Аффлек урегулировал иски от продюсера Аманды Уайт и директора по фотографии Магдалены Горки еще до выхода фильма.

О том, кто станет триумфатором юбилейного "Оскара", мир узнает 4 марта на 90-й церемонии вручения награды. Голосование за победителей завершится 28 февраля. Номинации на престижную премию "Оскар" получил фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", а лидером по числу упоминаний в различных категориях стала картина мексиканского режиссер Гильермо дель Торо "Форма воды".

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В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.