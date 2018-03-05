Главные темы в мире: "Оскар-2018", Украина в газовом тупике

РИА Новости Украина

Коалиции в ФРГ быть

"СДПГ сказали "Да", — такими заголовками пестрят передовицы немецких СМИ. В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать правительство вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. "После долгих раздумий и колебаний СДПГ четко и ясно сказали "Да" "Большой коалиции". Остальное – формальности. 14-го марта мучительное ожидание нового правительства подойдет к концу", — пишет газета Welt.

Издание отмечает, что по прошествии более пяти месяцев пришло "облегчение". Австрийская газета Kurier пишет, что главным образом "неожиданное согласие" членов СДПГ принесло облегчение Меркель. Формирование нового правительства "могло бы помочь Германии восстановить роль лидера в Европе", — пишет газета Financial Times.

В свою очередь американское издание New York Times отмечает, что в результате Меркель, "которая долгое время де-факто считалась лидером Европы", сможет сотрудничать с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе реформирования ЕС.

Вручение премии "Оскар"

Девяностая церемония вручения премии "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

"Самые талантливые актеры и актрисы мира готовы к самому главному вручению премий года", — пишет британское издание Daily Mail. Лучшим режиссером, по мнению организаторов премии, стал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, за фильм "Форма воды". Как отмечает газета Independent, "это его первый "Оскар".

"До этого он номинировался в категории "лучший оригинальный сценарий " и "лучший фильм на иностранном языке" в 2007 году за фильм "Лабиринт фавна", - пишет газета. Британская газета Guardian отмечает, что эта церемония вручения "Оскара" стала "эпохальным событием" после "года волнений и кардинальных изменений в Голливуде", в частности речь идет о скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Французская газета Figaro отмечает, что это "первая церемония с момента скандала вокруг Вайнштейна". Издание Huffington Post утверждает, что этот скандал "перевернул список номинантов". Так, кинорежиссер Вуди Аллен, обвиненный в сексуальном насилии по отношению к своей приемной дочери, не был номинирован на премию. Ведущий вечера Джимми Киммел тоже не обошел вниманием скандал, связанный с известным продюсером, отметив, что сам Оскар – "самый любимый и уважаемый мужчина в Голливуде", "никогда не скажет грубого слова". "Под прицелом" ведущего, как пишет Guardian, также оказался вице-президент страны Майк Пенс, которого критикуют за негатив в адрес людей нетрадиционной ориентации. "Мы снимаем такие фильмы, как "Зови меня своим именем" не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы расстроить Майка Пенса", — сказал он.

FREDERIC J. BROWN / AFP Режиссер Гильермо дель Торо позирует с двумя статуэтками Оскар в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" , фильм "Форма воды", во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии

Вызывающий отказ Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, что Россия "никогда" не будет выдавать США граждан, обвиненных во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Эти слова российского лидера вызвали бурную реакцию в западных СМИ. В частности, британская газета Guardian считает ответ Путина "вызывающим". Газета Independent пишет, что Путин "решительно опроверг" информацию о связи между правительством РФ и обвиняемыми в США россиянами. "Категоричность" Путина отметило также немецкое издание Spiegel.

Смена религии из уважения к королеве

Невеста британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл перед свадьбой сменит религию.

"Она была воспитана в протестантской вере, посещала католическую школу и вышла замуж за еврея. Теперь Меган Маркл обратится в англиканскую веру", — пишет газета Times.

Издание отмечает, что для бракосочетания с Гарри Маркл не обязана менять религию, но она приняла это решение из уважения к королеве Елизавете II и ее роли в качестве главы Церкви Англии. Как сообщают британские СМИ, обратит невесту в новую религию архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, с которым у Маркл установились "тесные связи". По информации издания Daily Mail, на церемонии будут присутствовать отец и мать Маркл.

соцсети Меган Маркл

Процветающий туризм в Чернобыле

Самая масштабная ядерная катастрофа в истории оставила после себя непрекращающуюся радиоактивную угрозу. Как в стране, где идет война против видимого врага — пророссийских сепаратистов, — борются с врагом невидимым, который продолжает пагубно влиять на здоровье людей? Туризм в зоне отчуждения процветает, пишет Вания Майа для издания VISAO.

Самое печальное колесо обозрения в мире находится в Припяти. Его так и не открыли из-за случившейся аварии. Парк развлечений — где нет недостатка в проржавевших бамперных машинках — обязательный пункт туристических маршрутов по зоне отчуждения, которые предлагают (вернее, продают) посетителям соответствующие эмоции. В холодный ноябрьский день два десятка человек бродят по парку с фотоаппаратами наготове. Во время аварии радиация в Припяти достигала 500 тысяч микрозивертов, но в настоящее время она составляет около 0,62 микрозиверта в час, что примерно вдвое превышает обычный уровень радиации в крупном мегаполисе вроде Лондона, а значит, сегодня город Припять вполне безопасен для коротких посещений.

Именно об этом сообщается в брошюрах, которые раздают по прибытии на первый военный контрольно-пропускной пункт, через который можно попасть в 30-километровую зону вокруг станции. Второй КПП находится в десяти километрах от реактора. Пропуск в зону отчуждения необходимо делать за несколько недель до приезда, и без паспорта вас тоже не пустят. Цены на туры варьируются от 20 до 300 евро на человека. Запрещается входить в здания или к чему-то прикасаться, но эти предписания не всегда соблюдаются.

Кстати, именно здесь находится "последняя на территории Украины статуя Ленина": за последние два года в стране было демонтировано более 1300 памятников советскому лидеру. Но есть и те, кто приезжает взглянуть на место, послужившее вдохновением для одного из уровней видеоигры Call of Duty.

На выходе из зоны отчуждения необходимо пройти через контроль радиации, имеющийся на двух КПП. Морально устаревшие автоматы советского производства, похожие на телефонные будки без боковых стенок, производят измерения после того, как коснешься руками и ногам специальных датчиков. Если все в порядке, желтым светом загорится слово "чисто". Если нет, необходимо определить, где именно находятся участки с радиоактивностью: на коже или одежде, которые нетрудно очистить от радиоактивного загрязнения, или же это какой-то незаконно взятый объект. 32 года назад у многих людей эти измерения были проведены слишком поздно.

Газовая логика по-украински

Третий день кряду информационное пространство Украины сотрясают новости о внезапном прекращении поставок российского газа и возникших вследствие этого проблемах. История с Газпромом получила свое продолжение, и Украина вынуждена под давлением погодных условий идти на переговоры с Россией — другого выхода и альтернативы у страны просто нет, пишет Олег Пономарев в материале Riga.Rosvesty.

1 марта "Газпром" заявил о прекращении поставок голубого топлива и вернул Украине предоплату за март. Более того, в России заявили, что "Газпром" начал процедуру разрыва газовых контрактов в одностороннем порядке. Это сообщение стало полной неожиданностью для украинской стороны, загнав команду Порошенко в тупик.

"Естественно, что неожиданное прекращение поставок газа Украина попыталась хоть как-то обличить в рамки если не победы», то уж точно не поражения, которое в Киеве отказываются признавать", — отмечает автор.

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В НАК "Нафтогаз" на сложную ситуацию смотрят оптимистично. Мол, в ближайшие дни дефицит топлива должен пойти на спад, и ситуация быстро стабилизируется. Причиной тому, якобы, станут закупки небольших партий газа в Польше и весеннее потепление. Но "Нафтогаз" при этом не удосужился спросить о погодных условиях у синоптиков — в Гидрометеоцентре Украины заявили, что минусовая температура в стране сохранится всю следующую неделю. Холодно и в Европе, которой также не хватает газа, и речи нет о том, чтобы продавать "излишки". Как будет Украина справляться с ситуацией — пока неясно. Но то, что воровать транзитный газ она не будет, уверены многие эксперты. И даже не из-за боязни, а чтобы не дать "Газпрому" "козырь в руки". Если это произойдет, то "Газпром" вновь расскажет европейским потребителям, что Украина не является надежным партнером, а "Северный поток — 2" — это лучшая альтернатива украинской ГТС.