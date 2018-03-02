"Ракета Путина" взорвала соцсети

Скриншот с Youtube

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мало украинцам "газовой войны" с соседями… После вчерашнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в украинском сегменте соцсетей активно обсуждают и вполне реальное вооружение. А все из-за заявления российского президента о новейших видах вооружений.

В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат", что вызвало дополнительные слухи и ответные реплики.

В Белом доме тут же заявили, что выступление Путина подтверждает: Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств, но с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". А вот в украинском сегменте соцсетей мнений по поводу вооружения соседей собралось намного больше.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook