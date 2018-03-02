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    "Ракета Путина" взорвала соцсети

    (обновлено: )1535615
    Заявление российского президента о новейших видах вооружений вызвало невероятный шум во всем мире. Особенно впечатлил показ действия российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат". Что же пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
    Скриншот с Youtube

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Новейшее вооружение РФ
    Скриншот с Youtube
    Тренд дня: ракеты РФ и американские джавелины для Украины

    Мало украинцам "газовой войны" с соседями… После вчерашнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в украинском сегменте соцсетей активно обсуждают и вполне реальное вооружение. А все из-за заявления российского президента о новейших видах вооружений. 

    В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат", что вызвало дополнительные слухи и ответные реплики.

    В Белом доме тут же заявили, что выступление Путина подтверждает: Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств, но с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". А вот в украинском сегменте соцсетей мнений по поводу вооружения соседей собралось намного больше. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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