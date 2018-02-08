ТОП тем в мире: политкризис в Германии, звери Чернобыля

РИА Новости Украина

В Германии договорились о коалиции

В Берлине в среду прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства, по его итогам участники договорились о создании нового правительства, пишут многие мировые СМИ.

"Канцлер Ангела Меркель в среду объявила о коалиционном договоре после более четырех месяцев изнурительных переговоров, в течение которых ее судьба и судьба Германии висела на волоске", - отмечает New York Times.

По описанию газеты, Меркель во время пресс-конференции выглядела "скорее измученной, нежели торжествующей".

"Госпожа Меркель долгое время была движущей силой Европы. Сейчас СДПГ отвечает за двух ключевых министров, что, вероятно, придаст партии больший вес в европейских делах", — пишет газета Financial Times, комментируя назначения социал-демократов Мартина Шульца и Олафа Шольца на посты глав МИД и министерства финансов ФРГ соответственно.

"Это та цена, которую Меркель заплатила, чтобы остаться канцлером?" - задается вопросом Frankfurter Allgemeine. "Шульц проложит путь реального обновления и сосредоточится на том, что можно сделать. Он будет продвигать европейскую политику Германии со всей страстью, которой не хватает Ангеле Меркель", - считает Spiegel. Однако, напоминает Economist, договор станет реальностью только после голосования 464 тысяч членов СДПГ, если они поддержат участие партии в коалиции.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

Сестра Ким Чен Ына едет на Олимпиаду

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады в Южной Корее в пятницу, пишут в четверг многие зарубежные СМИ. Издания подчеркивают, что "она станет первым членом правящей семьи КНДР, которая посетит Южную Корею со времени окончания Корейской войны". "Аналитики говорят, что ее участие в олимпийской делегации показывает намерения Северной Кореи использовать Олимпиаду, чтобы выйти из дипломатической изоляции и улучшить отношения с Сеулом, который она может использовать как мост для достижения США", - отмечает Daily Telegraph.

Министерство по делам национального объединения Республики Корея также отметило, что включение сестры лидера КНДР в состав делегации будет "значимым". Как подчеркивает газета New York Times, приезд Ким Ё Чжон на Олимпиаду создает условия для "возможной встречи с (вице-президентом США Майком) Пенсом, хотя сестра Кима находится в санкционном списке американского минфина".

Как отмечает газета Guardian, "Олимпиада стала триггером к сближению государств на полуострове после того, как напряженность росла в прошлом году, когда Северная Корея провела множество военных испытаний". Однако ряд изданий, в том числе газета USA Today сомневаются в том, что зимние Игры станут "поворотной точкой в отношении Северной и Южной Кореи". В четверг представители МИД КНДР исключили вероятность встреч с американской делегацией. Кроме того, Пенс во время визита в Токио заявил, что США вскоре объявят о "самых строгих санкциях" в отношении КНДР.

Важный чиновник в Белом доме подал в отставку

Один из ближайших союзников американского президента Дональда Трампа, глава секретариата Белого дома Роб Портер был вынужден подать в отставку на фоне обвинений в физическом и моральном насилии со стороны его бывших жен, пишет газета Financial Times. Ранее британский таблоид Daily Mail опубликовал статьи, где цитирует двух бывших жен чиновника, которые обвинили его в рукоприкладстве и оскорблениях.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, Портер может продолжить работу на своей должности еще нескольких недель. "Глава секретариата Белого дома — непубличная фигура, но он ответственен за передачу документов президенту, чрезвычайно важная работа в Белом доме. Он часто путешествовал с президентом Трампом на "борту номер один" и помогал Трампу написать его первое обращение к конгрессу о положении в стране", — отмечает New York Times.

Как подчеркивает Wall Street Journal, помимо этого, "он контролирует и координирует политические вопросы Белого дома". Как считает газета Guardian, отставка Портера — "еще один удар по Белому дому Трампа, который пытается уйти от образа хаотичного и неорганизованного места работы". Кроме того, по мнению издания, "отставка породила вопросы о том, как он прошел проверку безопасности" до поступления на должность в Белом доме, так как во время проверки его жены сообщали ФБР о случаях насилия.

Предки британцев были смуглыми и темноволосыми

Анализ ДНК знаменитого британского Cheddar Man ("Чеддерский человек") показал, что у древних британцев была темная кожа и светлые глаза. Сенсационным исследованием заинтересовались многие мировые СМИ. "Новый проект Лондонского музея естественной истории и Университетского колледжа Лондона продемонстрировал потрясающие результаты ДНК-исследований, которые дают более четкий образ ранних жителей Британии", — вводит в курс дела Washington Post, отмечая, что скелет человека из ущелья Чеддер в Англии, жившего около десяти тысяч лет назад, был обнаружен в 1903 году, а низкие температуры способствовали сохранению образцов его ДНК.

"У него была темная кожа, коричневые кудрявые волосы и голубые глаза, показывают анализы ДНК. Это полностью перевернуло представления о том, что коренные народы Британии были бледными и имели черты лица, свойственные блондинам", — пишет New York Times. Как сообщает Guardian, открытие показывает, что гены более светлой кожи стали широко распространены в европейских популяциях гораздо позже, чем первоначально предполагалось, и что цвет кожи не всегда свидетельствовал о географическом происхождении, как в наши дни.

Украина и поездка немцев в Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает на дальнейшую солидарность Запада и особенно ценит посредническую роль канцлера Ангелы Меркель в конфликте с Россией. Корреспонденты немецкого издания Westdeutsche Zeitung побеседовали с дипломатом.

После того, как политики из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) посетили Крым, Андрей Мельник встретился с представителями партии в Дюссельдорфе.

"Как прошел разговор?" — поинтересовались журналисты.

"Глава фракции подчеркнул, что это был частный визит, однако совсем частным он, конечно, не был. Политики закутывались во флаг АдГ и раздавали визитки депутатов ландтага, они делали политические заявления, которые никак не связаны с частной поездкой и нарушают интересы и территориальную целостность Украины. Я же не приезжаю летом на Мальорку и не высказываюсь там на тему Каталонии. (…) Украина не может терпеть такие нарушения своего суверенитета. И, конечно, политики из партии АдГ были коварно использованы русскими в своих целях", - ответил посол.

По его словам, Германия — это медийная демократия, однако в стране не хотят осознавать, что российская гибридная война с помощью СМИ действительно существует.

Брошенные собаки Чернобыля

Сотни бездомных собак научились выживать в лесах вокруг зоны отчуждения — в основном это потомки оставленных после ядерной катастрофы животных, хозяевам которых запретили забрать любимых питомцев в безопасное место, пишет Джули МакДауэлл для The Guardian.

После Чернобыльской катастрофы 1986 года люди покинули Припять и окрестные села, но забрать с собой питомцев им не разрешили. "Чернобыльская молитва", печальная книга о том периоде, повествует о "воющих собаках, пытающихся попасть в автобусы. Дворняжки, овчарки. Солдаты выталкивали их и пинали. А те все бегали и бегали за автобусами". Убитые горем семьи вешали на двери записки: "Не убивайте нашу Жульку. Она — хорошая собака". Однако ни о каком милосердии речи не было. Для отстрела животных направляли целые отряды. Но некоторые все же выжили, и именно их потомки заселяют зону.

Читайте также: Тренд дня: нечитательский интерес — маски-шоу в "Вестях"

Жизнь бродячих животных Чернобыля нелегка. Им приходится не только переживать суровые украинские зимы без надлежащего укрытия, но и зачастую переносить последствия радиационного облучения, которое накапливается в шерсти, в результате чего лишь немногие доживают до семи лет.

Но не все новости плохие. Для живущих возле контрольно-пропускных пунктов зоны собак охранники соорудили небольшие будки, а некоторые животные настолько умны, что собираются возле местного кафе, зная, что присутствие человека приравнивается к наличию пищи. Такие собачьи банды играют роль неофициальных чернобыльских талисманов, которые приветствуют посетителей кафе "Десятка", заезжающих на тарелочку борща.