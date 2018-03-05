Классика и эпатаж: самые яркие звездные наряды "Оскара"

Традиционно церемонии "Оскар" предшествовал "парад" нарядов, которые демонстрировали мировые селебрити — актрисы, модели и певицы.

К выбору образа подходят со всей ответственностью, зачастую совершая десятки примерок, пока не будет найдено "то самое платье".

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом стала картина "Форма воды" Гильермо дель Торо, взявшая четыре награды, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк" получила три технических статуэтки за звук и монтаж.