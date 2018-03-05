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    Фотоленты

    Классика и эпатаж: самые яркие звездные наряды "Оскара"

    (обновлено: )150
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Mario Anzuoni
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Danny Moloshok
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Carlo Allegri
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Lucas Jackson
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Danny Moloshok
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Danny Moloshok
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    REUTERS Danny Moloshok
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Photo by Evan Agostini/Invision/AP
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Photo by Evan Agostini/Invision/AP
    Самые яркие звездные наряды на 90-й церемонии Оскар
    Photo by Evan Agostini/Invision/AP

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    Традиционно церемонии "Оскар" предшествовал "парад" нарядов, которые демонстрировали мировые селебрити — актрисы, модели и певицы.

    К выбору образа подходят со всей ответственностью, зачастую совершая десятки примерок, пока не будет найдено "то самое платье".

    В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар"Лучшим фильмом стала картина "Форма воды" Гильермо дель Торо, взявшая четыре награды, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

    Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк" получила три технических статуэтки за звук и монтаж.

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