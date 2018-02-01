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    В Лос-Анджелесе в одной из школ ученица открыла огонь по одноклассникам

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    По информации СМИ, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии, его сверстница получила ранение в руку. Стрелявшую школьницу задержали.
    Женщина плачет возле школы, где произошла стрельба
    @latimes

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ученица одной из школ в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классе, двое подростков получили ранения, пишет газета Los Angeles Times.

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    По информации издания, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку.

    Еще несколько человек получили незначительные повреждения от осколков стекла.

    Стрелявшую школьницу задержали.

    Ранее сообщалось, в Португалии в городе Назаре произошла стрельба в школе, в результате чего погиб человек.

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