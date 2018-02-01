В Лос-Анджелесе в одной из школ ученица открыла огонь по одноклассникам

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ученица одной из школ в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классе, двое подростков получили ранения, пишет газета Los Angeles Times.

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По информации издания, раненный в голову 15-летний подросток находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку.

Еще несколько человек получили незначительные повреждения от осколков стекла.

Стрелявшую школьницу задержали.

Ранее сообщалось, в Португалии в городе Назаре произошла стрельба в школе, в результате чего погиб человек.