Создатель легендарных комиксов срочно госпитализирован в Лос-Анджелесе

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, госпитализирован в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

Источники в окружении 95-летнего писателя сообщили, что он был доставлен в больницу в ночь на четверг с симптомами одышки и нерегулярного сердцебиения. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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В 2017 году писатель по состоянию здоровья был вынужден отменить несколько важных мероприятий. В начале 2016 года Ли признался в значительном ухудшении зрения, из-за которого он потерял возможность читать и писать.

Ранее сообщалось о госпитализации в тяжелом состоянии знаменитого советского и российского актера театра и кино Армена Джигарханяна.