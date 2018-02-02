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    Культура

    Создатель легендарных комиксов срочно госпитализирован в Лос-Анджелесе

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    Американский писатель Стэн Ли был доставлен в больницу в ночь на четверг с симптомами одышки и нерегулярного сердцебиения. Ранее 95-летний создатель комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс жаловался на ухудшение зрения.
    Автор комиксов Стэн Ли
    Фото "Фокус"

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, госпитализирован в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

    Источники в окружении 95-летнего писателя сообщили, что он был доставлен в больницу в ночь на четверг с симптомами одышки и нерегулярного сердцебиения. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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    В 2017 году писатель по состоянию здоровья был вынужден отменить несколько важных мероприятий. В начале 2016 года Ли признался в значительном ухудшении зрения, из-за которого он потерял возможность читать и писать.

    Ранее сообщалось о госпитализации в тяжелом состоянии знаменитого советского и российского актера театра и кино Армена Джигарханяна

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