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15.12.201712:30
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    Фотоленты

    В сети появился комикс о битве принцессы Ю-Леи и Дарта Пороха

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (45)

    (обновлено: )26820
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противостоит Дарту Пороху
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противстоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/
    В сети появился комикс, где Лея-Тимошенко противостоит Дарту Пороху
    facebook.com/YuliyaTimoshenkoPresidentofUkraine/

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    В Интернете опубликован политический комикс по мотивам "Звездных войн". Выпуск графической серии по мотивам украинской политики совпал с премьерой очередной части фантастической саги "Звездные войны: Последние джедаи".

    "Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после побега Хана Яна. В Галактике, где Дарт Порох решил уничтожить восставшую планету В, героиня Ю-Лея пробудила в себе Силу и стала на сторону повстанцев, чтобы выступить против темных сил", — описывают сюжет комикса его авторы.

    Смотрите также: Британские принцы посмотрели на себя в эпизодах новых "Звездных войн"

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