В сети появился комикс о битве принцессы Ю-Леи и Дарта Пороха

В Интернете опубликован политический комикс по мотивам "Звездных войн". Выпуск графической серии по мотивам украинской политики совпал с премьерой очередной части фантастической саги "Звездные войны: Последние джедаи".

"Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после побега Хана Яна. В Галактике, где Дарт Порох решил уничтожить восставшую планету В, героиня Ю-Лея пробудила в себе Силу и стала на сторону повстанцев, чтобы выступить против темных сил", — описывают сюжет комикса его авторы.

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